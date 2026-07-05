Najsłynniejsze sprawy porucznika Borewicza - pamiętasz je? Rozwiąż quiz z serialu "07 Zgłoś się"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-05 19:33

Pod koniec lat 70. w polskiej telewizji pojawiła się postać, która dziś cieszy się statusem legendarnej. Mowa oczywiście o Poruczniku Sławomirze Borewiczu, głównym bohaterze serialu kryminalnego "07 zgłoś się". Produkcja określana jest jako kultowa i przyciągała przed ekrany widzów, z przerwami, przez trzynaście lat. Jak dobrze ją pamiętasz? Przekonaj się!

Bronisław Cieślak jako porucznik Borewicz. Obok duży napis 07 zgłoś się. Rozwiąż quiz na EskaRock.
Autor: TVP/ Materiały prasowe W serialu kryminalnym "07 zgłoś się" nie brakuje trójmiejskich akcentów. W odcinkach możemy zobaczyć sopocki Grand Hotel, klif w Orłowie, molo w Sopocie i Gdyni oraz gdańską stocznię.

Można powiedzieć, że 25 listopada 1976 roku na zawsze zmieniła się historia polskiej telewizji. Tego dnia właśnie na antenie TVP1 wyemitowany został pierwszy odcinek serialu 07 zgłoś się. Kryminalna produkcja, której głównym reżyserem, a także współautorem scenariusza był Krzysztof Szmagier, bardzo szybko zdobyła popularność wśród widzów i uznanie wśród krytyków. Przygody charyzmatycznego Porucznika Sławomira Borewicza, w rolę którego przez wszystkie lata brawurowo wcielał się Bronisław Cieślak, przyciągały przed telewizory miliony widzów. Co ciekawe, serial powstawał w dość nieregularnych odstępach czasowych: pierwsze cztery odcinki wyprodukowano w 1976, kolejne pięć (5-9) w 1979, następnie ponownie pięć (10-14) w 1982, kolejne cztery (15-18) w 1984 oraz finalnie trzy ostatnie (19-21) w 1989 roku. Porucznik Borewicz gościł więc na ekranach Polek i Polaków przez prawie trzynaście lat! Choć już w 1988 roku Szmagier opowiadał, że pracuje nad kontynuacją serialu, ta jednak nie doszła do skutku. 

Jak Bronisław Cieślak został porucznikiem Borewiczem? Historia z Koprem

Quiz z serialu "07 zgłoś się" - pamiętasz szczegóły kultowej produkcji?

Jak dobrze pamiętasz serial i pewne szczegóły, dotyczące bezpośrednio Porucznika Borewicza? Rozwiąż quiz i sprawdź:

Jak dobrze znasz serial "07 zgłoś się"? QUIZ dla fanów kryminałów z lat 70. i 80.
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