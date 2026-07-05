Najsłynniejsze sprawy porucznika Borewicza - pamiętasz je? Rozwiąż quiz z serialu "07 Zgłoś się"

Można powiedzieć, że 25 listopada 1976 roku na zawsze zmieniła się historia polskiej telewizji. Tego dnia właśnie na antenie TVP1 wyemitowany został pierwszy odcinek serialu 07 zgłoś się. Kryminalna produkcja, której głównym reżyserem, a także współautorem scenariusza był Krzysztof Szmagier, bardzo szybko zdobyła popularność wśród widzów i uznanie wśród krytyków. Przygody charyzmatycznego Porucznika Sławomira Borewicza, w rolę którego przez wszystkie lata brawurowo wcielał się Bronisław Cieślak, przyciągały przed telewizory miliony widzów. Co ciekawe, serial powstawał w dość nieregularnych odstępach czasowych: pierwsze cztery odcinki wyprodukowano w 1976, kolejne pięć (5-9) w 1979, następnie ponownie pięć (10-14) w 1982, kolejne cztery (15-18) w 1984 oraz finalnie trzy ostatnie (19-21) w 1989 roku. Porucznik Borewicz gościł więc na ekranach Polek i Polaków przez prawie trzynaście lat! Choć już w 1988 roku Szmagier opowiadał, że pracuje nad kontynuacją serialu, ta jednak nie doszła do skutku.

Jak Bronisław Cieślak został porucznikiem Borewiczem? Historia z Koprem

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