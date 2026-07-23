Który album Metalliki bardziej ceni Shavo Odadjian? Muzyk System of a Down wybierał spośród dwóch krążków!

Choć Metallica ma na swoim koncie już jedenaście studyjnych albumów, w tym najnowszy, czyli wydany w kwietniu 2023 roku 72 Seasons, to fani i fanki legendy szczególnie chętnie wracają do samych jej początków.

Od lat już trwa dyskusja na temat tego, który z trzech pierwszy krążków formacji zasługuje na miano tego najlepszego, najważniejszego, od którego na dobre zaczęła się droga Metalliki na sam szczyt. Bardzo dobrze jest już nam znane hasło "Metallica skończyła się na Kill 'Em All", czyli z pewnością kultowym debiucie. Fakty są jednak takie, że na dwóch kolejnych płytach: Ride the Lightning oraz Master of Puppets grupa wyraźnie pokazała swój progres, ewolucję brzmienia i muzyczną dojrzałość i to właśnie spośród tych dwóch płyt inni muzycy najczęściej wybierają ten, ich zdaniem, najlepszy, biorąc pod uwagę wydawnictwa, w nagraniach którego brał udział nieodżałowany basista grupy, Cliff Burton.

Metallica - 5 ciekawostek o albumie "Master of Puppets" | Jak dziś rockuje?

Shavo Odadjian wybiera ulubiony album Metalliki

Głos w dyskusji zabrał Shavo Odadjian. Współzałożyciel i wieloletni basista System of a Down, udzielił wywiadu w audycji radiowej "Wired In The Empire", w którym opowiedział przede wszystkim o albumie swojego najnowszego muzycznego projektu, Seven Hours After Violet, w pewnym momencie na tapet wzięty został również temat Metalliki.

Gospodarz programu w toku rozmowy wprost poprosił Shavo o wskazanie, który album thrash metalowej formacji jest mu bliższy. Odadjian stwierdził, że ma za sobą zdecydowanie więcej odsłuchów Master of Pupptes, jednak również i Ride the Lightning naprawdę ceni ze względu na jakość kompozycji, jakie znalazły się na tym krążku. Basista mówi, że oba te wydawnictwa są równie ważne i przełomowe, jednak Master of Puppets ma dla niego nieco bardziej komercyjny wymiar, jednak rozumie on to w ten sposób, że to właśnie na trzeciej studyjnej płycie Metalliki znalazły się niezapomniane, uniwersalne utwory, fragmenty, riffy i teksty. W porównaniu do tego, drugi krążek grupy jawi się dla niego jako nieco bardziej wyrafinowany.

Shavo miał wyraźny kłopot ze wskazaniem tego jednego, konkretnego albumu, cały czas mówiąc bardziej o Ride the Lightning jednak zapytany przez prowadzącego, czy to właśnie ten album wybiera nad Master of Puppets, odparł przecząco wyjaśniając, że przełomem w jego własnym muzycznym życiu był moment, gdy usłyszał utwór Orion, w związku z czym mając do wyboru "Ride the Lightning czy Master of Puppets" wskaże na drugi tytuł.

Wiesz co? Teraz, kiedy to powiedziałeś, zgodzę się z tobą w sprawie "Master...”, ponieważ "Orion" jest na "Master...". I w tej debacie stanę po stronie "Master of Puppets" właśnie z powodu „Orion”. Ale to i tak trochę niedorzeczne. I wiedzieć, że to Ci ludzie to napisali i nadal tam są, piszą i nadal występują - to cała ta moc - mówi Shavo w radiowym wywiadzie.

Oto ciekawostki o krążku "Ride the Lightning":