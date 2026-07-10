Suzanne Vega wraca do Polski po 7 latach! Szczegóły koncertu we Wrocławiu

Suzanne Vega na koncercie w Polsce! Wielki powrót po siedmiu latach

Suzanne Vega, jedna z najbardziej wpływowych i cenionych postaci współczesnego folku, ogłosiła swój długo wyczekiwany powrót do Polski. Wybitna amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, której twórczość od ponad czterdziestu lat inspiruje słuchaczy na całym świecie, ponownie spotka się z polską publicznością.

Będzie to jej pierwsza wizyta w naszym kraju od siedmiu lat, co czyni nadchodzący występ wydarzeniem absolutnie wyjątkowym. Koncert we Wrocławiu jest częścią trasy promującej jej najnowszy album, a dla fanów będzie to niepowtarzalna okazja, by na żywo usłyszeć zarówno legendarne przeboje, jak i premierowy materiał. Artystka, znana z niezwykłej wrażliwości i poetyckiego stylu, gwarantuje wieczór pełen muzycznych wzruszeń i intymnej atmosfery.

Suzanne Vega we Wrocławiu 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Wielbiciele talentu Suzanne Vegi powinni zapisać w kalendarzach datę 13 lipca 2026 roku. To właśnie wtedy artystka wystąpi w prestiżowym Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Koncert odbędzie się w ramach europejskiej trasy „Flying with Angels Tour 2026”, promującej jej dziesiąty album studyjny, który ukazał się w maju 2025 roku i był pierwszym krążkiem z nowymi piosenkami od ponad dekady.

Fani mogą spodziewać się niezapomnianego wieczoru, podczas którego usłyszą takie hity jak „Luka”, „Tom's Diner” czy „Marlene On The Wall”. Na scenie wokalistce towarzyszyć będą jej wieloletni współpracownicy, gitarzysta Gerry Leonard oraz wiolonczelistka Stephanie Winters, co zapowiada niezwykle bogate i dopracowane aranżacje. Wydarzenie organizowane przez Knock Out Productions rozpocznie się punktualnie o godzinie 19:30.

DATA KONCERTU: 13 lipca 2026 r.

13 lipca 2026 r. MIASTO: Wrocław

Wrocław GDZIE: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, plac Wolności 1

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, plac Wolności 1 GODZINA: 19:30

19:30 SUPPORT: Gerry Leonard (gitara), Stephanie Winters (wiolonczela)

Bilety na koncert Suzanne Vegi we Wrocławiu 2026 – CENY

Sprzedaż wejściówek na koncert Suzanne Vegi została podzielona na dwa etapy. Specjalna przedsprzedaż Artist Presale, dedykowana najwierniejszym fanom, odbyła się 4 marca 2026 roku za pośrednictwem platformy eBilet.pl. Regularna sprzedaż biletów rozpocznie się już 6 marca o godzinie 10:00. Wejściówki będą dostępne w oficjalnych kanałach dystrybucji, czyli na stronie eBilet.pl oraz w sklepie internetowym organizatora, Knock Out Music Store.

Wszystkie bilety na to wydarzenie są na miejsca siedzące. Ceny zostały podzielone na trzy kategorie i prezentują się następująco: Kategoria A w cenie 399 zł, Kategoria B za 329 zł oraz Kategoria C w cenie 269 zł. Warto pamiętać, że w dniu koncertu ceny biletów wzrosną i będą wynosić odpowiednio 420 zł, 350 zł oraz 290 zł.

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