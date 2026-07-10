Jack White wydał nowy album. Oto szczegóły Frozen Charlotte

W 2024 roku osobom, które odwiedziły sklepy Third Man Records w Nashville, Detroit i Londynie rozdawano za darmo winylowe egzemplarze premierowego wydawnictwa od Jacka White'a. Takiego ruchu ze strony muzyka fani się nie spodziewali. Później album No Name trafił także do serwisów streamingowych i można go było kupić w sposób tradycyjny.

Po dwóch latach White zapowiedział kolejny solowy krążek. I znowu zrobił to w swoim stylu.

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Zamiast tradycyjnie ogłosić premierę siódmego albumu w mediach społecznościowych, muzyk wrzucił – dość niespodziewanie – pre-order winylowego wydania do sklep internetowego wytwórni Third Man Records, której jest założycielem.

Płyta zatytułowana Frozen Charlotte ukazała się 10 lipca 2026. Na wydawnictwo znalazło się 13 utworów, w tym udostępnione już jakiś czas temu GOD and the Broken Ribs oraz Derecho Demonico. W czerwcu White podzielił się ponadto ze słuchaczami kolejną zapowiedzią albumu, kompozycją Dollar Bill.

Jack White had announced a new album called Frozen Charlotte pic.twitter.com/XkjKU0w2B6— CONSEQUENCE (@consequence) June 9, 2026

Siódmy krążek Jacka White'a został nagrany w Third Man Studio w Nashville. – Ten album pokazuje Jacka kontynuującego tę samą drapieżną, surową i frenetyczną energię, znaną z jego chwalonego krążka "No Name" z 2024 roku. Składający się z 13 utworów o wyrazistym klimacie i brzmieniu album "Frozen Charlotte" to potężne, rockandrollowe uderzenie z wyraźnymi, bluesowymi fundamentami… Wszystko to idealnie trafi w gusta wieloletnich fanów, jednocześnie szeroko otwierając drzwi dla nowych słuchaczy – czytamy na stronie wytwórni.

Tak natomiast prezentuje się tracklista Frozen Charlotte:

GOD and the Broken Ribs Derecho Demonico There's Nobody There Raising the Grain You'll Never Fix Me Nobody Knows Dollar Bill I Can't Believe What I'm Hearing Thick as Thieves All Alone Again She's in a Frenzy Making Contact Neighbors Blues

White'owi w studiu towarzyszyli: perkusista Patrick Keeler, basista Dominic Davis oraz klawiszowiec Bobby Emmett. Warto też pochylić się nad okładka krążka. Jej autorem jest sam muzyk, który pokazał proces powstawania tego dzieła w jednym z postów na Instagramie.

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