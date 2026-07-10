Dzień, w którym The Rolling Stones zagrali po raz pierwszy. Ten moment zmienił historię muzyki

Historia relacji Micka Jaggera i Keitha Richardsa sięga do roku 1950 - przyszli muzycy poznali się mając raptem po siedem lat, jednak już cztery lata później ich drogi się rozeszły. Nie przeszkodziło to jednak Jaggerowi połączyć siły z innym, uznanym obecnie artystą - Dickiem Taylorem. Stworzyli oni razem garażowy zespół, grający głównie materiał Muddy'ego Watersa, Chucka Berry'ego, Little Richarda, Howlin' Wolfa i Bo Diddleya. Trwało to bez większych sukcesów dłuższy czas, aż do momentu, gdy w 1961 roku znów przecięły się drogi Jaggera i Richardsa.

The Rolling Stones - 5 ciekawostek o albumie “Goats Head Soup” | Jak dziś rockuje?

Początki The Rolling Stones

Keith od razu zainteresował się działalnością kolegów i postanowił do nich dołączyć - tak powstała grupa Blues Boys, która zaczęła regularnie odwiedzać Ealing Jazz Club. W klubie tym grał zespół Blues Incorporated, w którym gitarzystą był Brian Jones, a perkusistą Charlie Watts - Panowie zaczęli razem jammować. Z czasem Jagger, Taylor i Richard opuścili swoje zespoły, by połączyć siły z Jonesem i Ianem Stewartem w ramach własnej formacji - ta zaś przyjęła nazwę The Rolling Stones, początkowo zapisywaną przez media jako The Rollin’ Stones.

Dzień, w którym odbył się pierwszy koncert The Rolling Stones

Właśnie tak grupa zapowiedziana została przed swoim pierwszym koncertem, a ten miał miejsce dokładnie 12 lipca 1962 roku. Tego dnia zespół wystąpili w londyńskim Marquee Jazz Club w składzie Mick Jagger (wokal), Brian Jones, Keith Richards (gitary), Dick Taylor (bas), Ian Stewart (klawisze) i Tony Chapman (perkusja). W tamtym okresie czasu The Rolling Stones nie mieli jeszcze autorskich utworów na koncie, dlatego też na setlistę pierwszego koncertu złożyły się wyłącznie utwory innych wykonawców. Choć oficjalna lista nie jest dokładnie znana, a Panowie po prostu jej nie pamiętają, to uznaje się, że tego dnia uczestnicy występu mogli usłyszeć covery m.in. Jimmy'ego Reeda, Roberta Johnsona, Elmore'a Jamesa, Chucka Berry'ego i Fats Domino, takie jak Kansas City, Confessin' The Blues, Bright Lights Big City, Back in the USA, Down The Road A Piece, (I Believe I'll), Dust My Broom. Grupa wystąpiła w sumie z dwudziestoma piosenkami. Niestety, z pierwszego w historii koncertu The Rolling Stones nie zachowały się żadne zdjęcia, ani nagrania. Niewiele pamiętają też sami występujący - w wywiadzie udzielonym w 2012 roku magazynowi “Rolling Stone” Mick Jagger powiedział, że nie jest w stanie powiedzieć, czy Charlie Watts był wtedy z nimi i kiedy dokładnie zagrał swój pierwszy koncert jako perkusista The Rolling Stones. Jak widać nie jest to konieczne, jak dalej wszystko się potoczyło, jest już historią.

W galerii poniżej sprawdź 5 ciekawostek o albumie "Sticky Fingers":