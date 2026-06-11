Nie da się tego nie zauważyć - w Polsce jest już coraz więcej różnego rodzaju muzycznych wydarzeń. Te w większości odbywają się w okresie letnim, by wymienić chociażby Orange Warsaw Festival, Open'er Festival, Mystic Festival, Rockowizna Festival, Jarocin Festiwal, Pol'and'Rock Festival czy w końcu OFF Festival.

Od lat już, bliżej jednak okresu jesiennego, odbywa się jedyna w swoim rodzaju impreza dla fanów tych naprawdę najcięższych brzmień. Mowa oczywiście o Summer Dying Loud! W sieci od pewnego czasu pojawiały się głosy o tym, że w najbliższych miesiącach nie doczekamy się kolejnej edycji festiwalu. Jak jednak właśnie ogłosili jego pomysłodawcy - pogłoski o ich śmierci były mocno przesadzone!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Summer Dying Loud 2026 - gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?

W styczniu 2026 organizatorzy ogłosili, że siedemnasta edycja Summer Dying Loud odbędzie się w dniach 3-5 września 2026 roku. Impreza, tradycyjnie, zostanie zorganizowana w Aleksandrowie Łódzkim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji “Olimpijczyk” im. Włodzimierza Smolarka.

Kto zagra na Summer Dying Loud 2026? LINE-UP

Pierwszych artystów poznaliśmy pod koniec stycznia. Wiadomo, że na scenie zobaczymy m.in. Adama "Nergala" Darskiego, który zagra w całości debiut Behemotha w towarzystwie muzyków z islandzkiego Misþyrming. Na Summer Dying Loud 2026 pojawi się także Blaze Bayley. Wokalista zaśpiewa utwory, które nagrał z Iron Maiden w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z kolei jednym z headlinerów będzie Satyricon. Mowa o jednym z filarów norweskiej muzyki ekstremalnej. W połowie kwietnia organizatorzy ujawnili, że drugim headlinerem będzie Triptykon. 11 czerwca potwierdzono, że ostatnim headlinerem będzie Nevermore.

Kto jeszcze zagra w Aleksandrowie Łódzkim we wrześniu tego roku? Poniżej dotychczas ogłoszony line-up w kolejności alfabetycznej (lista będzie na bieżąco aktualizowana):

Adam "Nergal" Darski gra debiut Behemotha z muzykami islandziego Misþyrming

AHAB

Årabrot

Atavia

Azarath

BAEST

Black Magnet

Blaze Bayley

Blindead 23

Ciśnienie

Civerous

Cryptic Shift

Cult of Fire

Czernina

Destruction

Devil Master

DOOL

Drowned In Silver

Eyes

Frontside

Grief Circle

Hexer

Hydra

Imha Tarikat

Jesu

King Parrot

Königreichssaal

Krypts

Massacre

Misþyrming

Neolith

Nevermore (headliner)

Of Feather and Bone

Putridarium

Rope Sect

Satyricon (headliner)

SIGH

Sněť

Species

Stellar Blight

Thy Worshiper

Triptykon (headliner)

Vanishing Kids

Wolfpack Heading Nowhere

Summer Dying Loud 2026. Podział na dni

Organizatorzy zdradzili także, kiedy jaki zespół zagra w Aleksandrowie Łódzkim. Oto podział na dni.

3.09:

Triptykon

Massacre

Cult of Fire

Species

Czernina

Hydra

Ciśnienie

Baest

Sigh

Putridarium

Snet

Devil Master

Stellar Blight

Civerous

Of Feather and Bone

+2 TBA

4.09:

Satyricon

Sventevith

Blaze Bayley

Grief Circle

Neolith

King Parrot

Eyes

Blindead 23

Vanishing Kids

Wolfpack Heading Nowhere

Königreichssaal

Black Magnet

Hexer

Imha Tarikat

Krypts

Misþyrming

+1 TBA

5.09:

Nevermore

Destruction

Ahab

Jesu

Dool

Cryptic Shift

Thy Worshiper

Frontside

Drowned in Silver

Atavia

Hekla

Arabrot

Rope Sect

Azarath

+3 TBA

Summer Dying Loud 2026 - BILETY

W sprzedaży są dostępne:

karnety 3-dniowe - 500,90 zł

bilety dwudniowe (czw-pt) - 394,90 zł

bilety dwudniowe (pt-sb) - 394,90 zł

bilety jednodniowe - 287,90 zł

Z kolei pole namiotowe kosztuje 107,90 zł.