Nie da się tego nie zauważyć - w Polsce jest już coraz więcej różnego rodzaju muzycznych wydarzeń. Te w większości odbywają się w okresie letnim, by wymienić chociażby Orange Warsaw Festival, Open'er Festival, Mystic Festival, Rockowizna Festival, Jarocin Festiwal, Pol'and'Rock Festival czy w końcu OFF Festival.
Od lat już, bliżej jednak okresu jesiennego, odbywa się jedyna w swoim rodzaju impreza dla fanów tych naprawdę najcięższych brzmień. Mowa oczywiście o Summer Dying Loud! W sieci od pewnego czasu pojawiały się głosy o tym, że w najbliższych miesiącach nie doczekamy się kolejnej edycji festiwalu. Jak jednak właśnie ogłosili jego pomysłodawcy - pogłoski o ich śmierci były mocno przesadzone!
Summer Dying Loud 2026 - gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?
W styczniu 2026 organizatorzy ogłosili, że siedemnasta edycja Summer Dying Loud odbędzie się w dniach 3-5 września 2026 roku. Impreza, tradycyjnie, zostanie zorganizowana w Aleksandrowie Łódzkim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji “Olimpijczyk” im. Włodzimierza Smolarka.
Polecany artykuł:
Kto zagra na Summer Dying Loud 2026? LINE-UP
Pierwszych artystów poznaliśmy pod koniec stycznia. Wiadomo, że na scenie zobaczymy m.in. Adama "Nergala" Darskiego, który zagra w całości debiut Behemotha w towarzystwie muzyków z islandzkiego Misþyrming. Na Summer Dying Loud 2026 pojawi się także Blaze Bayley. Wokalista zaśpiewa utwory, które nagrał z Iron Maiden w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z kolei jednym z headlinerów będzie Satyricon. Mowa o jednym z filarów norweskiej muzyki ekstremalnej. W połowie kwietnia organizatorzy ujawnili, że drugim headlinerem będzie Triptykon. 11 czerwca potwierdzono, że ostatnim headlinerem będzie Nevermore.
Kto jeszcze zagra w Aleksandrowie Łódzkim we wrześniu tego roku? Poniżej dotychczas ogłoszony line-up w kolejności alfabetycznej (lista będzie na bieżąco aktualizowana):
- Adam "Nergal" Darski gra debiut Behemotha z muzykami islandziego Misþyrming
- AHAB
- Årabrot
- Atavia
- Azarath
- BAEST
- Black Magnet
- Blaze Bayley
- Blindead 23
- Ciśnienie
- Civerous
- Cryptic Shift
- Cult of Fire
- Czernina
- Destruction
- Devil Master
- DOOL
- Drowned In Silver
- Eyes
- Frontside
- Grief Circle
- Hexer
- Hydra
- Imha Tarikat
- Jesu
- King Parrot
- Königreichssaal
- Krypts
- Massacre
- Misþyrming
- Neolith
- Nevermore (headliner)
- Of Feather and Bone
- Putridarium
- Rope Sect
- Satyricon (headliner)
- SIGH
- Sněť
- Species
- Stellar Blight
- Thy Worshiper
- Triptykon (headliner)
- Vanishing Kids
- Wolfpack Heading Nowhere
Summer Dying Loud 2026. Podział na dni
Organizatorzy zdradzili także, kiedy jaki zespół zagra w Aleksandrowie Łódzkim. Oto podział na dni.
3.09:
- Triptykon
- Massacre
- Cult of Fire
- Species
- Czernina
- Hydra
- Ciśnienie
- Baest
- Sigh
- Putridarium
- Snet
- Devil Master
- Stellar Blight
- Civerous
- Of Feather and Bone
- +2 TBA
4.09:
- Satyricon
- Sventevith
- Blaze Bayley
- Grief Circle
- Neolith
- King Parrot
- Eyes
- Blindead 23
- Vanishing Kids
- Wolfpack Heading Nowhere
- Königreichssaal
- Black Magnet
- Hexer
- Imha Tarikat
- Krypts
- Misþyrming
- +1 TBA
5.09:
- Nevermore
- Destruction
- Ahab
- Jesu
- Dool
- Cryptic Shift
- Thy Worshiper
- Frontside
- Drowned in Silver
- Atavia
- Hekla
- Arabrot
- Rope Sect
- Azarath
- +3 TBA
Summer Dying Loud 2026 - BILETY
W sprzedaży są dostępne:
- karnety 3-dniowe - 500,90 zł
- bilety dwudniowe (czw-pt) - 394,90 zł
- bilety dwudniowe (pt-sb) - 394,90 zł
- bilety jednodniowe - 287,90 zł
Z kolei pole namiotowe kosztuje 107,90 zł.