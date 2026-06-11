Summer Dying Loud z kolejnym ogłoszeniem. Jest także podział na dni. Kto i kiedy zagra?

Dominika Bany
Dominika Bany
Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-11 15:36

Kolejna edycja festiwalu Summer Dying Loud zbliża się wielkimi krokami. Impreza, zgodnie z tradycją, odbędzie się we wrześniu w Aleksandrowie Łódzkim. Poznaliśmy właśnie kolejnych wykonawców, którzy zagrają w 2026 na tym festiwalu.

Triptykon
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Nie da się tego nie zauważyć - w Polsce jest już coraz więcej różnego rodzaju muzycznych wydarzeń. Te w większości odbywają się w okresie letnim, by wymienić chociażby Orange Warsaw Festival, Open'er Festival, Mystic Festival, Rockowizna Festival, Jarocin Festiwal, Pol'and'Rock Festival czy w końcu OFF Festival.

Od lat już, bliżej jednak okresu jesiennego, odbywa się jedyna w swoim rodzaju impreza dla fanów tych naprawdę najcięższych brzmień. Mowa oczywiście o Summer Dying Loud! W sieci od pewnego czasu pojawiały się głosy o tym, że w najbliższych miesiącach nie doczekamy się kolejnej edycji festiwalu. Jak jednak właśnie ogłosili jego pomysłodawcy - pogłoski o ich śmierci były mocno przesadzone!

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Summer Dying Loud 2026 - gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?

W styczniu 2026 organizatorzy ogłosili, że siedemnasta edycja Summer Dying Loud odbędzie się w dniach 3-5 września 2026 roku. Impreza, tradycyjnie, zostanie zorganizowana w Aleksandrowie Łódzkim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji “Olimpijczyk” im. Włodzimierza Smolarka. 

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Kto zagra na Summer Dying Loud 2026? LINE-UP

Pierwszych artystów poznaliśmy pod koniec stycznia. Wiadomo, że na scenie zobaczymy m.in. Adama "Nergala" Darskiego, który zagra w całości debiut Behemotha w towarzystwie muzyków z islandzkiego Misþyrming. Na Summer Dying Loud 2026 pojawi się także Blaze Bayley. Wokalista zaśpiewa utwory, które nagrał z Iron Maiden w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z kolei jednym z headlinerów będzie Satyricon. Mowa o jednym z filarów norweskiej muzyki ekstremalnej. W połowie kwietnia organizatorzy ujawnili, że drugim headlinerem będzie Triptykon. 11 czerwca potwierdzono, że ostatnim headlinerem będzie Nevermore

Kto jeszcze zagra w Aleksandrowie Łódzkim we wrześniu tego roku? Poniżej dotychczas ogłoszony line-up w kolejności alfabetycznej (lista będzie na bieżąco aktualizowana):

  • Adam "Nergal" Darski gra debiut Behemotha z muzykami islandziego Misþyrming
  • AHAB
  • Årabrot
  • Atavia
  • Azarath
  • BAEST
  • Black Magnet
  • Blaze Bayley
  • Blindead 23
  • Ciśnienie
  • Civerous
  • Cryptic Shift
  • Cult of Fire
  • Czernina
  • Destruction 
  • Devil Master
  • DOOL
  • Drowned In Silver
  • Eyes
  • Frontside
  • Grief Circle
  • Hexer
  • Hydra
  • Imha Tarikat
  • Jesu
  • King Parrot
  • Königreichssaal
  • Krypts
  • Massacre
  • Misþyrming
  • Neolith
  • Nevermore (headliner)
  • Of Feather and Bone
  • Putridarium
  • Rope Sect
  • Satyricon (headliner)
  • SIGH
  • Sněť
  • Species
  • Stellar Blight
  • Thy Worshiper
  • Triptykon (headliner)
  • Vanishing Kids
  • Wolfpack Heading Nowhere

Summer Dying Loud 2026. Podział na dni

Organizatorzy zdradzili także, kiedy jaki zespół zagra w Aleksandrowie Łódzkim. Oto podział na dni.

3.09:

  • Triptykon
  • Massacre
  • Cult of Fire
  • Species
  • Czernina
  • Hydra
  • Ciśnienie
  • Baest
  • Sigh
  • Putridarium
  • Snet
  • Devil Master
  • Stellar Blight
  • Civerous
  • Of Feather and Bone
  • +2 TBA

4.09:

  • Satyricon
  • Sventevith
  • Blaze Bayley
  • Grief Circle
  • Neolith
  • King Parrot
  • Eyes
  • Blindead 23
  • Vanishing Kids
  • Wolfpack Heading Nowhere
  • Königreichssaal
  • Black Magnet
  • Hexer
  • Imha Tarikat
  • Krypts
  • Misþyrming
  • +1 TBA

5.09:

  • Nevermore
  • Destruction
  • Ahab
  • Jesu
  • Dool
  • Cryptic Shift
  • Thy Worshiper
  • Frontside
  • Drowned in Silver
  • Atavia
  • Hekla
  • Arabrot
  • Rope Sect
  • Azarath
  • +3 TBA

Summer Dying Loud 2026 - BILETY

W sprzedaży są dostępne:

  • karnety 3-dniowe - 500,90 zł
  • bilety dwudniowe (czw-pt) - 394,90 zł
  • bilety dwudniowe (pt-sb) - 394,90 zł
  • bilety jednodniowe - 287,90 zł

Z kolei pole namiotowe kosztuje 107,90 zł. 

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