System Of A Down w Warszawie – wszystko o koncertach 18 i 19 lipca. Bilety, support, dojazd i najważniejsze informacje

Co tam w środku gra? System Of A Down

System Of A Down w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędą się koncerty?

System Of A Down wystąpią na PGE Narodowym w Warszawie w sobotę 18 lipca oraz w niedzielę 19 lipca 2026 roku. Początkowo zapowiedziano jeden koncert, ale zainteresowanie wydarzeniem okazało się tak duże, że do harmonogramu dodano drugi termin.

Na obu koncertach obowiązuje ten sam skład wykonawców. Główną gwiazdą będzie System Of A Down, a wcześniej na scenie zaprezentują się Queens of the Stone Age oraz Acid Bath. Oficjalne strony sprzedaży biletów podają przy obu datach godzinę 16:30. Jest to godzina rozpoczęcia wydarzenia podana na bilecie, a nie potwierdzona godzina wejścia System Of A Down na scenę.

System Of A Down w Warszawie – najważniejsze informacje:

Sobota, 18 lipca 2026 roku

PGE Narodowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1Początek wydarzenia podany na bilecie: godz. 16:30

Niedziela, 19 lipca 2026 roku

PGE Narodowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1Początek wydarzenia podany na bilecie: godz. 16:30

Szczegółowa rozpiska godzinowa, obejmująca otwarcie bram oraz godziny występów poszczególnych zespołów, powinna pojawić się w komunikacie organizatora. Warto sprawdzić ją ponownie w dniu wybranego koncertu.

Kto zagra przed System Of A Down?

Warszawskie koncerty System Of A Down będą właściwie małym, jednodniowym festiwalem. Przed zespołem wystąpią dwie ważne formacje amerykańskiej sceny rockowej i metalowej.

Pierwszą z nich będzie Acid Bath. Zespół powstał na początku lat 90. w Luizjanie i wypracował ciężkie, niepokojące brzmienie łączące sludge metal, doom, hardcore oraz elementy rocka psychodelicznego. Grupa zakończyła działalność po śmierci basisty Audiego Pitre’a, ale po latach powróciła na scenę. Dla wielu fanów ciężkiego grania możliwość zobaczenia Acid Bath będzie jednym z najważniejszych punktów całego wydarzenia.

Drugim gościem będą Queens of the Stone Age. Zespół Josha Homme’a ma pozycję zdecydowanie większą niż typowy support i dla części publiczności będzie niemal drugim headlinerem wieczoru. Grupa ma w repertuarze takie utwory jak „No One Knows”, „Go with the Flow”, „Little Sister”, „The Lost Art of Keeping a Secret” czy „Make It Wit Chu”.

Oficjalne strony wydarzeń potwierdzają występy Queens of the Stone Age oraz Acid Bath zarówno 18, jak i 19 lipca. Nie podano jednak jeszcze dokładnych godzin wejścia poszczególnych zespołów na scenę.

O której zagra System Of A Down?

Na oficjalnych stronach sprzedaży biletów przy obu koncertach widnieje godzina 16:30. Nie należy jednak zakładać, że właśnie wtedy występ rozpocznie System Of A Down. Wcześniej zaplanowano dwa pełnoprawne koncerty – Acid Bath oraz Queens of the Stone Age. Dokładny harmonogram nie został jeszcze oficjalnie podany. Godzina 16:30 najprawdopodobniej oznacza początek całego wydarzenia lub moment rozpoczęcia pierwszego występu. Uczestnicy powinni kierować się komunikatem organizatora oraz informacjami umieszczonymi na swoim bilecie.

Nie warto przyjeżdżać na stadion w ostatniej chwili. Kontrola bezpieczeństwa i sprawdzanie biletów przy wydarzeniu tej wielkości mogą potrwać, szczególnie w godzinach największego napływu publiczności. Aktualizacja: w tym miejscu uzupełnimy dokładne godziny otwarcia bram oraz występów Acid Bath, Queens of the Stone Age i System Of A Down, gdy opublikuje je organizator.

Czy są jeszcze bilety na System Of A Down w Warszawie?

Bilety na oba koncerty można sprawdzać za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży Ticketmaster i Live Nation. Według informacji widocznych 15 lipca na Ticketmasterze na sobotni koncert dostępna była ograniczona liczba wejściówek. Sprzedaż na niedzielny występ również pozostawała aktywna. Dostępność konkretnych sektorów może jednak zmieniać się z minuty na minutę.

W sprzedaży pojawiały się bilety na trybuny, płytę, pakiety VIP oraz pakiety hospitality. Cena zależy od wybranej kategorii i sektora. Ticketmaster informuje, że obowiązkowa opłata serwisowa jest już wliczona w cenę biletu, choć w zależności od sposobu dostawy lub rodzaju zamówienia mogą pojawić się dodatkowe koszty.

Najbezpieczniej kupować bilety wyłącznie przez oficjalne kanały. Przy zakupie z serwisów ogłoszeniowych lub od przypadkowych osób istnieje ryzyko otrzymania biletu nieważnego, skopiowanego albo odsprzedanego kilku osobom.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą kupić przeznaczone dla nich miejsca poprzez specjalny formularz kontaktowy Ticketmastera. Informację tę zamieszczono również na stronach obu koncertów.

Jak dojechać na PGE Narodowy?

PGE Narodowy znajduje się przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1. Ze względu na skalę wydarzenia oraz możliwe ograniczenia w ruchu samochodowym najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej. Najwygodniejszą opcją jest druga linia metra i stacja Stadion Narodowy. Ze stacji do stadionu można dojść w ciągu kilku minut. Drugim dobrym rozwiązaniem są pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich zatrzymujące się na stacji Warszawa Stadion.

W pobliże obiektu dojeżdżają również tramwaje i autobusy kursujące przez most Poniatowskiego oraz rondo Waszyngtona oraz pociągi. Przy dużych koncertach Warszawski Transport Publiczny rekomenduje przede wszystkim metro i kolej, które pozwalają ominąć korki i ewentualne zamknięcia ulic. Przed wyjazdem należy sprawdzić bieżące komunikaty WTP. W czasie wydarzeń na PGE Narodowym często ograniczany jest wjazd na Saską Kępę, zmieniane są trasy autobusów, a po zakończeniu koncertu uruchamiane bywają dodatkowe kursy metra, tramwajów lub pociągów.

Czy na koncerd SoaD warto jechać samochodem?

Dojazd własnym samochodem pod sam stadion może okazać się kłopotliwy. W okolicy PGE Narodowego należy spodziewać się wzmożonego ruchu, problemów ze znalezieniem miejsca postojowego oraz możliwych czasowych wyłączeń ulic. Kierowcy przyjeżdżający spoza Warszawy mogą rozważyć pozostawienie samochodu na jednym z parkingów Parkuj i Jedź, a następnie przesiadkę do metra albo pociągu. Szczególnie po zakończeniu koncertu transport szynowy może być znacznie szybszy niż próba wyjazdu samochodem z bezpośredniej okolicy stadionu.

Osoby korzystające z taksówki powinny ustalić miejsce odbioru w pewnej odległości od PGE Narodowego. Bezpośrednio po koncercie część ulic może być zamknięta, a kierowcy mogą mieć problem z dotarciem pod sam obiekt.

Co można wnieść na PGE Narodowy?

Przed koncertem należy dokładnie sprawdzić regulamin imprezy oraz komunikat organizatora. Zasady mogą różnić się w zależności od wydarzenia i zastosowanych środków bezpieczeństwa. Na duże koncerty stadionowe nie warto zabierać dużych plecaków, walizek ani przedmiotów, które mogą zostać uznane za niebezpieczne. Zwykle zabronione są między innymi szklane i metalowe pojemniki, profesjonalny sprzęt fotograficzny bez akredytacji, ostre przedmioty, materiały pirotechniczne oraz własny alkohol.

Najbezpieczniej ograniczyć bagaż do niewielkiej torby zawierającej telefon, dokument tożsamości, kartę płatniczą, potrzebne leki oraz podstawowe rzeczy osobiste. Osoby przyjmujące leki powinny zachować je w oryginalnych opakowaniach, a w przypadku specjalnych potrzeb medycznych skontaktować się wcześniej z organizatorem.

Dokładne limity dotyczące wielkości toreb, wnoszenia napojów, powerbanków i aparatów zostaną dodane po publikacji instrukcji organizacyjnej koncertu.

Czy trzeba mieć bilet wydrukowany?

Najważniejsze jest posiadanie biletu w formie zaakceptowanej przez sprzedawcę. Jeżeli bilet znajduje się w aplikacji lub na koncie Ticketmaster, warto otworzyć go wcześniej i upewnić się, że jest prawidłowo zapisany. Nie należy polegać wyłącznie na dostępie do internetu pod stadionem. Przy kilkudziesięciu tysiącach osób sieć komórkowa może działać wolniej. Telefon powinien być naładowany, a jasność ekranu ustawiona na poziomie umożliwiającym zeskanowanie kodu.

Nie należy publikować w mediach społecznościowych zdjęcia biletu z widocznym kodem kreskowym lub kodem QR. Taki kod może zostać skopiowany i wykorzystany przez inną osobę.

Co zabrać na koncert System Of A Down?

Podstawą jest bilet, naładowany telefon i dokument tożsamości. Przyda się również powerbank, o ile regulamin wydarzenia pozwoli na jego wniesienie. Warto wybrać wygodne buty oraz ubranie, które nie będzie krępowało ruchów.

System Of A Down słyną z bardzo intensywnych koncertów. Na płycie można spodziewać się skakania, pogo, mosh pitów oraz gwałtownego przemieszczania się publiczności. Osoby, które nie chcą brać w tym udziału, powinny unikać środka tłumu i miejsc bezpośrednio przed sceną.

Dobrym pomysłem są zatyczki chroniące słuch. Głośność podczas koncertów stadionowych może być bardzo wysoka, a odpowiednio dobrane stopery muzyczne ograniczają ryzyko uszkodzenia słuchu bez odbierania przyjemności z muzyki.

System Of A Down wracają do Polski

Warszawskie koncerty będą częścią europejskiej trasy System Of A Down. Grupa wraca na kontynent po serii dużych występów stadionowych w Ameryce Północnej i Południowej. Europejskie tournée obejmuje między innymi koncerty w Sztokholmie, Paryżu, Londynie, Berlinie, Düsseldorfie, Mediolanie i Warszawie.

System Of A Down od lat nie wydają regularnie nowych albumów, ale zainteresowanie ich koncertami nie słabnie. Zespół ma na koncie pięć płyt studyjnych, miliony sprzedanych egzemplarzy i utwory, które na stałe zapisały się w historii rocka oraz metalu. W Warszawie fani będą czekać przede wszystkim na „Chop Suey!”, „Toxicity”, „B.Y.O.B.”, „Aerials”, „Sugar”, „Spiders” i „Question!”.

W obu terminach przed System Of A Down zagrają Queens of the Stone Age oraz Acid Bath. To oznacza, że uczestników czeka kilka godzin ciężkiego grania, a nie wyłącznie jeden koncert głównej gwiazdy.

System Of A Down w Warszawie – informacje w skrócie

Daty: 18 i 19 lipca 2026 rokuMiejsce: PGE Narodowy w WarszawieAdres: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1Godzina podana na biletach: 16:30Główna gwiazda: System Of A DownGość specjalny: Queens of the Stone AgeOtwarcie koncertów: Acid BathBilety: oficjalna sprzedaż prowadzona przez Ticketmaster i Live NationNajlepszy dojazd: metro M2 – stacja Stadion Narodowy lub pociąg – stacja Warszawa Stadion

Artykuł będzie aktualizowany po publikacji szczegółowego harmonogramu, zasad wejścia oraz zmian w kursowaniu warszawskiej komunikacji miejskiej.

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