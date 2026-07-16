Pionierzy brytyjskiego grindcore'u w zagrali w ramach kultowej serii koncertów na żywo. Ten występ przejdzie do historii!

Nie da się ukryć, że jest to kultowy cykl kameralnych koncertów na żywo. Mowa oczywiście o Tiny Desk Concerts. Występy te są organizowane przez amerykańskie publiczne radio NPR Music (National Public Radio) w Waszyngtonie. Przypomnijmy, że artyści, w jego ramach, grają wciśnięci między półki z książkami, płytami winylowymi czy segregatorami.

Do tej pory ten format kojarzył się przede wszystkim z wykonawcami hip-hopowymi, indierockowymi czy jazzowymi. Przyszła jednak w końcu pora na metal. Legendarna formacja Napalm Death właśnie zapisała się na kartach historii. Brytyjscy pionierzy ekstremalnego grania w ciągu 20 minut zaprezentowali osiem utworów.

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Wokalista Barney Greenway nie krył ekscytacji tym nietypowym występem. – Od dekad śledzę programy informacyjne w NPR, więc kiedy pojawiła się propozycja z Tiny Desk, trochę mnie to zaskoczyło. Wiedzieliśmy, że dzięki temu dotrzemy do znacznie większej liczby ludzi niż zazwyczaj, ale – jak można się spodziewać po Napalm Death – ani myśleliśmy łagodzić nasz występ. Mamy nadzieję, że każdy wyniesie z tego coś dla siebie, choćby tylko zrozumienie muzycznej ekstremy posuniętej do granic możliwości – powiedział muzyk.

Warto wspomnieć, że na koniec występu grupa zaprezentowała legendarny utwór You Suffer, która trwa nieco ponad sekundę. Przypomnijmy, że został on wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najkrótsza wydana komercyjnie piosenka w historii.

Oto utwory, które muzycy Napalm Death wykonali w trakcie Tiny Desk Concert:

Instinct of Survival Strong-Arm Everyday Pox Throes of Joy in the Jaws of Defeatism Amoral Dead Scum You Suffer

Cały koncert jest dostępny w serwisie YouTube. Udostępniamy go poniżej:

Napalm Death ponownie w Polsce

W połowie lutego 2026 formacja po raz kolejny odwiedziła nasz kraj. kraj. Muzycy zagrali w warszawskiej Progresji w towarzystwie amerykańskiego Whiplash i brytyjskiego Varukers. Kto przegapił ten koncert, będzie miał niebawem okazję do nadrobienia zaległości. Nadchodzący występ zaplanowano na 20 listopada 2026 w krakowskim Hype Parku. Suppotami będą: Master, Brat i Goatburner.

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