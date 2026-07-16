Niepublikowane nagrania Davida Bowiego z lat 60. ujrzą światło dzienne. Oto szczegóły niezwykłego wydawnictwa

Fani Davida Bowiego mają ogromny powód do świętowania! 16 września 2026 roku, nakładem wytwórni Parlophone, na rynku ukaże się wyjątkowa kompilacja The Shel Talmy Recordings. Znajdziemy na niej nagrania z 1965, czyli z czasów, gdy nastoletni Bowie stawiał pierwsze kroki w branży muzycznej. I występował jeszcze pod swoim prawdziwym nazwiskiem, Davie Jones.

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W sieci jest już dostępna pierwsza zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa. To utwór I Want Your Love, wcześniej nigdy niepublikowany. Podobnie jak dziewięć innych piosenek na płycie, które po raz pierwszy trafią do uszu szerszej publiczności.

Co najciekawsze, młodego Bowiego w studio wspomagały przyszłe ikony rocka: 21-letniego Jimmy'ego Page’a, gitarzystę Led Zeppelin, oraz Nicky'ego Hopkinsa, klawiszowca, który później współpracował m.in. z formacją The Rolling Stones.

Tak prezentuje się szczegółowa tracklista albumu The Shel Talmy Recordings:

You’ve Got A Habit Of Leaving (2026 Remaster) I Want Your Love Cupid I Pity The Fool (2026 Remaster) Baby Loves That Way (2026 Remaster) Keep Up With The Jones (Instrumental) Leave Her To Me I’ll Follow You You Gotta Tell Her (2026 Remaster) Take My Tip (2026 Remaster) Certain Woman Today (Demo) I Want My Baby Back (Demo) (2026 Remaster) I Live In Dreams (Demo) Bars Of The County Jail (Demo) That’s Where My Heart Is (Demo) (2026 Remaster) I Do Believe I Love You (Demo) You’ve Got A Habit Of Leaving (Alternative Overdub/Vocal) (2026 Remaster) I Pity The Fool (Alternative Vocal Take) (2026 Remaster) Baby Loves That Way (Alternative Vocal Take) Take My Tip (Alternative Vocal Take) (2026 Remaster)

Za sterami konsolety stał z kolei sam Shel Talmy. Był wówczas u szczytu sławy po wyprodukowaniu takich przebojów jak You Really Got Me The Kinks czy I Can’t Explain The Who.

– Dźwięków z tej płyty nie powinno się oceniać miarą jego późniejszej kariery, ale standardami tego, co działo się w Wielkiej Brytanii dokładnie w tamtym momencie. Wtedy te utwory mówią nam równie dużo o ekscytacji londyńską sceną muzyczną kluczowego roku 1965, co o narodzinach jej najjaśniejszej przyszłej gwiazdy – to z kolei zdanie Aleca Palao, muzycznego historyka, którego wypowiedź znajdziemy w tekście dołączonym do niniejszego albumu.

Należy także wspomnieć, że krążek The Shel Talmy Recordings ukaże się w różnych wersjach. Oprócz tradycyjnego CD i wersji cyfrowej fani będą mogli upolować limitowany czerwony winyl (dostępny wyłącznie w oficjalnym sklepie Davida Bowiego) oraz specjalną edycję winylową z alternatywną okładką, ściśle limitowaną do 1965 kopii, która trafi do niezależnych sklepów muzycznych z okazji Record Store Day oraz do sieci HMV.

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