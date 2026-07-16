System of a Down OSTRO o Oasis! Poszło też o przegraną Anglii na Mundialu!

Branża muzyczna to bardzo ciekawy i wciągający świat, nie jest on jednak pozbawiony napięć i konfliktów między najbardziej znanymi nazwiskami. Biorąc pod uwagę stricte rock i metal, z pewnością każdy i każda słyszeli historię medialnej przepychanki, jaka rozgrywała się w początkach lat 90. między dwoma gwiazdorami tych czasów: Axlem Rose z Guns N' Roses oraz Kurtem Cobainem z Nirvany.

ZOBACZ TAKŻE: Historia wielkiej kłótni Axla Rose'a i Kurta Cobaina

Równie duża i znana powszechnie kłótnia wybuchła między frontmanami formacji Faith No More i Red Hot Chili Peppers, czyli Mike Pattonem i Anthonym Kiedisem. Nie da się jednak ukryć, że jeśli chodzi o popadanie w konflikty z kolegami i koleżankami po fachu, przodują w tym bracia Noel i Liam Gallagher: Blur, Coldplay, Phil Collins - a także System of a Down.

Największe przeboje Oasis

Kiedy i kto rozpoczął konflikt na linii Oasis-System of a Down?

"Beef" między tymi grupami rozpoczął się już w latach 2000. Wszystko to za sprawą Noela Gallaghera, który w wywiadzie dla stacji radiowej KROQ nazwał SOAD "najgorszym zespołem na świecie". Daron Malakian już w 2025 roku nawiązał do sprawy, gdy wrzucił na swoje konta na portalach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje przed Soldier Field, a za jego plecami widoczny jest, zmieniony cyfrowo, napis "F*ck Oasis".

Daron Malakian OSTRO o Oasis w Londynie!

Niecały rok później gitarzysta ponownie sprawił, że o konflikcie między zespołami jest głośno, tym razem wykorzystując do tego obecność System of a Down w Londynie. To właśnie podczas koncertu w poniedziałek 13 lipca na Tottenham Hotspur Stadium, tuż przed wykonaniem kawałka Needles, Malakian zwrócił się do tłumu, mówiąc: "Mamy piosenkę o tasiemcu. Dzisiaj, dla zabawy, nazwę tasiemca 'Oasis'. Po czym zaczął skandować do publiczności: "Pull Oasis out of your ass", czyli po polsku "Wyciągnij Oasis z tyłka".

Zachowanie gitarzysty spotkało się jednak z dość skrajnymi reakcjami tłumu. Podczas gdy część oczywiście odpowiedziała, tak już po koncercie w sieci pojawiło się trochę negatywnych komentarzy, które fani pisali pod nagraniem całego momentu, które sam Daron dumnie umieścił na swoim koncie na Instagramie.

Na kolejnym koncercie w Londynie, w środę 15 lipca, gdy miał miejsce mecz Anglia-Argentyna o finał Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Malakian przez cały koncert podawał wyniki rozgrywek - mówiąc do fanów, aby Ci obwiniali właśnie Oasis za przegraną ich narodowej reprezentacji.

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie "(What's the Story) Morning Glory?":