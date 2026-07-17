Męskie Granie 2026 przyjeżdża do Gdańska. Mamy szczegółową rozpiskę koncertów 17 i 18 lipca [GODZINY, SCENY]

Mamy już połowę lipca 2026 roku. Choć tegoroczne lato bywa wyjątkowo zmienne pod kątem pogody, łącząc upały z silnym wiatrem, ochłodzeniem i deszczem, to sezon koncertowy trwa w najlepsze. Wakacyjne występy również nie tracą na popularności.
Z podobnego założenia wychodzą twórcy Męskiego Grania, które wystartowało pod koniec czerwca. Letnia trasa odwiedziła już Żywiec i Poznań, a teraz przyszedł czas na koncerty nad polskim morzem. W najbliższy weekend, czyli w piątek 17 lipca i sobotę 18 lipca, festiwalowe miasteczko pojawi się w Gdańsku. Zobaczcie, jak wygląda program na nadchodzące dni.
Męskie Granie 2026 w Gdańsku. Harmonogram koncertów i sceny
Już niedługo na stadionie Polsat Plus Arena przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1, z którego na co dzień korzysta Lechia Gdańsk, zabrzmią utwory czołowych polskich wykonawców. To właśnie w ramach pomorskiej edycji Męskiego Grania na scenie pojawią się m.in. Rubens, Zalewski, Kacperczyk, Spięty, Lordofon oraz Edyta Bartosiewicz ze swoim projektem "Solo Act". Przedstawiamy dokładny harmonogram godzinowy na piątek i sobotę (17 i 18 lipca).
Piątkowe występy w Gdańsku
Scena Główna
- 17:00 - Rubens
- 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0.
- 19:30 - Sistars
- 21:00 - Zalewski
- 22:30 - Męskie Granie Przestawia: Pro83m gra Kazika
- 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult
Scena Ż
- 17:40 - Hania Derej Trio
- 18:55 - Wojciech Baranowski
- 20:20 - Lordofon
- 21:55 - Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade
Koncerty Męskiego Grania w sobotę
Scena Główna
- 17:00 - Piotr Zioła
- 18:10 - Spięty
- 19:30 - "Byłaś serca biciem": Tribute to Andrzej Zaucha: Grażyna Łobaszewska, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligórski
- 21:05 - Kacperczyk
- 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026
Scena Ż
- 17:40 - Kuba i Kuba
- 18:55 - Król/Tyszkowski (Ewa Koc)
- 20:20 - Edyta Bartosiewicz Solo Act
- 22:00 - Nene Heroine
Warto pamiętać, że Męskie Granie 2026 odwiedzi w tym roku jeszcze trzy kolejne polskie miasta:
- Wrocław - 31 lipca – 1 sierpnia (Pola Marsowe)
- Kraków - 7–8 sierpnia (Muzeum Lotnictwa Polskiego)
- Warszawa - 21–22 sierpnia (Lotnisko Bemowo)