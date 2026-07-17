Męskie Granie 2026 przyjeżdża do Gdańska. Mamy szczegółową rozpiskę koncertów 17 i 18 lipca [GODZINY, SCENY]

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-17 8:45

Fani polskiej muzyki mogą zacierać ręce na kolejną odsłonę tegorocznej trasy Męskiego Grania. Tym razem letnie wydarzenie przeniesie się nad morze, gdzie przez dwa lipcowe dni w Gdańsku zaprezentują się znani artyści i artystki. Sprawdź, kto wystąpi 17 i 18 lipca na scenach trasy i o której godzinie zaplanowano koncerty.

Zespół muzyczny na scenie w niebieskich światłach podczas Męskiego Grania. O trasie w Gdańsku przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe - Jan Oborski/ Materiały prasowe

Mamy już połowę lipca 2026 roku. Choć tegoroczne lato bywa wyjątkowo zmienne pod kątem pogody, łącząc upały z silnym wiatrem, ochłodzeniem i deszczem, to sezon koncertowy trwa w najlepsze. Wakacyjne występy również nie tracą na popularności.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Wdzięczność

Z podobnego założenia wychodzą twórcy Męskiego Grania, które wystartowało pod koniec czerwca. Letnia trasa odwiedziła już Żywiec i Poznań, a teraz przyszedł czas na koncerty nad polskim morzem. W najbliższy weekend, czyli w piątek 17 lipca i sobotę 18 lipca, festiwalowe miasteczko pojawi się w Gdańsku. Zobaczcie, jak wygląda program na nadchodzące dni.

Męskie Granie 2026 w Gdańsku. Harmonogram koncertów i sceny

Już niedługo na stadionie Polsat Plus Arena przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1, z którego na co dzień korzysta Lechia Gdańsk, zabrzmią utwory czołowych polskich wykonawców. To właśnie w ramach pomorskiej edycji Męskiego Grania na scenie pojawią się m.in. Rubens, Zalewski, Kacperczyk, Spięty, Lordofon oraz Edyta Bartosiewicz ze swoim projektem "Solo Act". Przedstawiamy dokładny harmonogram godzinowy na piątek i sobotę (17 i 18 lipca).

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Piątkowe występy w Gdańsku

Scena Główna

  • 17:00 - Rubens
  • 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0.
  • 19:30 - Sistars
  • 21:00 - Zalewski
  • 22:30 - Męskie Granie Przestawia: Pro83m gra Kazika
  • 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż

  • 17:40 - Hania Derej Trio
  • 18:55 - Wojciech Baranowski
  • 20:20 - Lordofon
  • 21:55 - Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

Koncerty Męskiego Grania w sobotę

Scena Główna

  • 17:00 - Piotr Zioła
  • 18:10 - Spięty
  • 19:30 - "Byłaś serca biciem": Tribute to Andrzej Zaucha: Grażyna Łobaszewska, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligórski
  • 21:05 - Kacperczyk
  • 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż

  • 17:40 - Kuba i Kuba
  • 18:55 - Król/Tyszkowski (Ewa Koc)
  • 20:20 - Edyta Bartosiewicz Solo Act
  • 22:00 - Nene Heroine

Warto pamiętać, że Męskie Granie 2026 odwiedzi w tym roku jeszcze trzy kolejne polskie miasta:

  • Wrocław - 31 lipca – 1 sierpnia (Pola Marsowe)
  • Kraków - 7–8 sierpnia (Muzeum Lotnictwa Polskiego)
  • Warszawa - 21–22 sierpnia (Lotnisko Bemowo)
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