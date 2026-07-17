Będzie sklep z merchem dla fanów System of a Down w Polsce! W które dni i w jakich godzinach będzie otwarty?

Fani i fanki zespołu System of a Down czekali na ten weekend niemal rok! Przypominamy, że już jesienią ubiegłego roku formacja, po tygodniach spekulacji, ogłosiła szczegóły swojej wyczekiwanej od niemal dekady trasy koncertowej po Europie. Ku uciesze wielbicieli i wielbicielek grupy znad Wisły, okazało się, że ta nie zapomniała o Polsce - w szczególności mając w pamięci odwołany w 2020 roku koncert, który miał się odbyć w Krakowie.

Tym razem amerykańska ikona metalu postawiła na miejsce wyższego pod względem frekwencyjnym kalibru i ogłosiła pokaz na warszawskim PGE Narodowym. Początkowo mowa była o jednym występie, w sobotę 18 lipca, jednak ze względu na kolosalne zainteresowanie ogłoszony został kolejny, dzień później, tj. w niedzielę 19 lipca, dokładnie w tym samym miejscu. W oba dni jako goście specjalni tuż przed główną gwiazdą zaprezentują się Acid Bath oraz Queens of the Stone Age. Nie mamy dobrych wieści dla spóźnialskich - oba pokazy są wyprzedane.

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Godziny otwarcia sklepu z merchem System of a Down przed koncertami w Warszawie

Grupa, śladem innych zespołów, w wybranych miastach na trasie decydowała się na otwieranie popularnych tzw. "pop-up shopów".Takowy nie powstał w Polsce, wiadomo już jednak, że otwarty zostanie oficjalny sklepik z pamiątkami!

Jak poinformowało samo System of a Down, ten będzie zlokalizowany przy PGE Narodowy, czyli przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie i zostanie otwarty już w piątek 17 lipca. Tego dnia merch będzie można zakupić w godzinach 10:00-18:00.

Miejsce będzie można odwiedzić także w dniach obu koncertów, czyli w sobotę 18 lipca i w niedzielę 19 lipca. W te dni merch będzie dostępny od godziny 10:00, aż do zakończenia koncertu. Co ważne, na miejscu będzie można zakupić pamiątki i ubrania z grafikami i wzorami, zaprojektowanymi specjalnie z myślą o występie w Stolicy Polski.

Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy: