Klasyk Depeche Mode w zaskakującym wydaniu! Posłuchaj nowej wersji "Never Let Me Down Again"

„Never Let Me Down Again” to jeden z najwybitniejszych utworów Depeche Mode - mroczny, hipnotyczny hymn zbudowany na splecionych ze sobą obietnicy i groźbie. Powierzenie go Flavii Coelho, brazylijskiej wokalistce, której głos niesie w sobie całe światło Rio de Janeiro, było świadomym ryzykiem.

Oto najlepsze albumy Depeche Mode. 5 płyt zespołu, które musisz znać

Efektem jest interpretacja, która nie zdradza ducha oryginału, lecz ukazuje go z zupełnie innej perspektywy, słoneczna na powierzchni, a pod nią pełna napięcia. Bossa nova i new wave spotykają się tutaj niczym dwie melancholie, które rozpoznają się nawzajem, gdzieś pomiędzy Rio a Anglią.

Oryginalna wersja słynnego Never Let Me Down Again znalazła się na wydanym w 1987 roku legendarnym krążku Music for the Masses. Utwór został wybrany na drugi singiel, promujący szóste już studyjne wydawnictwo Depeche Mode. Kompozycja wzbudziła spore kontrowersje ze względu na swój tekst, który został odebrany jako nawiązujący do zażywania środków psychoaktywnych i przedstawiający je w pozytywnym kontekście.

Dziś Never Let Me Down Again to jedna z najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych i cenionych kompozycji Depeche Mode, będąca punktem obowiązkowym koncertowych setlist zespołu.

Poniżej za to sprawdź, co skrywa równie kultowy album Music for the Masses: