Darmowe narzędzie dla miłośników koncertów. Jak działa What I've Heard?

Zapewne nie raz próbowaliście odtworzyć w pamięci setlistę z występu ulubionej kapeli, zastanawiając się nad częstotliwością usłyszanych na żywo piosenek. Z myślą o osobach ceniących tego typu ciekawostki, stworzono specjalną aplikację. Mowa o witrynie What I've Heard (whativeheard.com), która w przystępny sposób gromadzi i analizuje dane o występach. Co ważne, to rozwiązanie nic nie kosztuje i pozwala przekształcić wspomnienia z muzycznych wydarzeń w atrakcyjne wizualnie podsumowanie.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Obsługa serwisu What I've Heard jest banalnie prosta, a dostępna tam baza danych zasługuje na uznanie. Ogromnym ułatwieniem jest fakt, że użytkownicy nie muszą marnować czasu na tworzenie kont i zapamiętywanie kolejnych danych do logowania. Wszystko działa bez konieczności rejestracji i weryfikacji mailowej.

Aby rozpocząć, wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwę zespołu bądź wykonawcy. Platforma pokaże wtedy listę wszystkich zarejestrowanych wydarzeń. Dla ułatwienia można sprecyzować wyszukiwanie, podając lokalizację lub datę koncertu. Po odnalezieniu właściwego występu wystarczy go zaznaczyć, a pojawi się obok niego potwierdzenie uczestnictwa w postaci znaczka "I was there".

Gdy już wybierzemy wszystkie interesujące nas wydarzenia, kliknięcie opcji "Print My Record" otworzy nasze osobiste zestawienie. W tym miejscu znajduje się szereg interesujących informacji. Można między innymi sprawdzić, ile różnych utworów mieliśmy okazję usłyszeć oraz które kompozycje pojawiały się najczęściej.

Autor: What I've Heard/ Materiały prasowe

Autor: What I've Heard/ Materiały prasowe

Ostatnim etapem jest stworzenie wirtualnego biletu w postaci pliku PNG, którym z łatwością podzielimy się ze znajomymi w mediach społecznościowych. Jest to ciekawa forma archiwizacji muzycznych przeżyć, pozwalająca odkryć nietypowe perełki w historii naszych koncertowych doświadczeń.

Oto najlepsze rockowe albumy z lat 70. według sztucznej inteligencji [TOP10]: