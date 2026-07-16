Kto zagra przed System Of A Down? Queens of the Stone Age gościem specjalnym, Acid Bath supportem

Kto zagra przed System Of A Down w Warszawie?

Skład obu warszawskich koncertów będzie taki sam. Oficjalnie główną gwiazdą wydarzenia są System Of A Down, gościem specjalnym będzie Queens of the Stone Age, a wieczory otworzy Acid Bath. Taki układ potwierdzają Live Nation oraz PGE Narodowy.

Koncerty odbędą się:

18 lipca 2026 roku – PGE Narodowy w Warszawie

19 lipca 2026 roku – PGE Narodowy w Warszawie

Na oficjalnych stronach sprzedaży przy wydarzeniach widnieje godzina 16:30. Nie jest to jednak godzina występu System Of A Down. Przed główną gwiazdą zaplanowano dwa koncerty, dlatego fani, którzy chcą zobaczyć cały skład, nie powinni przyjeżdżać pod stadion dopiero wieczorem. Szczegółowy harmonogram wejść na scenę zwykle publikowany jest przez organizatora około jednego lub dwóch dni przed wydarzeniem.

Queens of the Stone Age będą niemal drugim headlinerem

Dla wielu osób Queens of the Stone Age nie są supportem, ale drugą główną gwiazdą całego wydarzenia. Zespół dowodzony przez Josha Homme’a od lat występuje na największych scenach i ma w repertuarze utwory, które stały się klasykami współczesnego rocka. To właśnie oni nagrali między innymi „No One Knows”, „Go with the Flow”, „Little Sister”, „My God Is the Sun”, „Make It Wit Chu” oraz „A Song for the Dead”. Ich muzyka wyrasta z pustynnej sceny Palm Desert, ale przez lata zaczęła łączyć ciężkie riffy z rockiem alternatywnym, psychodelią, bluesem i niemal tanecznym pulsem.

Określenie „gość specjalny” nie jest tutaj przypadkowe. Queens of the Stone Age otrzymają prawdopodobnie znacznie więcej czasu niż standardowy support, choć dokładna długość ich warszawskiego występu nie została jeszcze ogłoszona. Na oficjalnej stronie zespołu oba koncerty w Warszawie znajdują się w kalendarzu trasy. Przy datach 18 i 19 lipca wskazani są także System Of A Down i Acid Bath.

Dla fanów QOTSA będzie to okazja, by zobaczyć grupę w stadionowej oprawie, choć jej koncert odbędzie się jeszcze przed zapadnięciem zmroku. Wiele wskazuje na to, że pod sceną spotkają się więc trzy części publiczności: fani System Of A Down, miłośnicy Queens of the Stone Age i osoby, które przyjadą przede wszystkim ze względu na powrót Acid Bath.

Acid Bath otworzą koncerty System Of A Down

Pierwszym zespołem, który pojawi się na scenie, będzie Acid Bath. Dla przypadkowej części publiczności może to być najmniej znana nazwa w programie, ale dla fanów ekstremalnego i alternatywnego metalu jest to wydarzenie wyjątkowe.

Acid Bath powstali w 1991 roku w Luizjanie. Ich twórczość łączyła sludge metal, doom, death metal, punk, psychodelię i charakterystyczny klimat amerykańskiego Południa. Oficjalna strona grupy opisuje jej muzykę jako mieszankę ciężaru, południowego gotyku i psychodelicznego rocka. Zespół wydał tylko dwa albumy studyjne: „When the Kite String Pops” z 1994 roku oraz „Paegan Terrorism Tactics” z 1996 roku. Obie płyty z czasem zyskały status kultowych, mimo że Acid Bath nigdy nie osiągnęli komercyjnej popularności porównywalnej z System Of A Down czy Queens of the Stone Age.

Historia grupy została brutalnie przerwana w 1997 roku. W wypadku samochodowym zginął basista Audie Pitre oraz jego rodzice. Niedługo później Acid Bath zakończyli działalność. Muzycy wrócili na scenę dopiero po niemal trzech dekadach, dlatego ich obecność na europejskiej trasie jest dla wielu fanów prawdziwą sensacją. Warszawskie koncerty będą jedną z nielicznych okazji, by zobaczyć zespół, którego legenda przez lata rosła bez regularnych tras i nowych albumów.

W jakiej kolejności zagrają zespoły?

Oficjalna kolejność wynika z ról podanych przez organizatora:

Acid Bath – otwarcie koncertu Queens of the Stone Age – gość specjalny System Of A Down – główna gwiazda

Nie opublikowano jeszcze dokładnych godzin rozpoczęcia poszczególnych występów. Nie wiadomo więc, ile czasu na scenie otrzymają Acid Bath i Queens of the Stone Age ani o której dokładnie rozpocznie się koncert System Of A Down. Fani powinni śledzić komunikaty Live Nation i PGE Narodowego. Przy tak rozbudowanym składzie spóźnienie może oznaczać utratę całego występu pierwszego zespołu, a nie jedynie kilku piosenek przed głównym koncertem.

Czy przed koncertem odbędą się wydarzenia towarzyszące?

Na 15 lipca organizator nie ogłosił osobnych spotkań z muzykami, oficjalnych fan zone, imprez przedkoncertowych ani innych atrakcji odbywających się poza główną sceną PGE Narodowego. Za najważniejsze „wydarzenie towarzyszące” należy więc uznać sam rozbudowany program muzyczny. Nie będzie to zwykły wieczór z jednym krótkim supportem. Publiczność otrzyma trzy pełnoprawne nazwy reprezentujące bardzo różne odmiany ciężkiego grania.

Acid Bath przyniosą sludge’owy ciężar i mroczną psychodelię. Queens of the Stone Age stadionowy rock oparty na hipnotycznych riffach. System Of A Down zakończą wieczór swoim połączeniem metalu, punkowej energii, melodii i gwałtownych zmian tempa.

Trzy zespoły i trzy różne światy

Zestawienie System Of A Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath może początkowo wydawać się zaskakujące. Każda z tych grup wywodzi się z innego środowiska i inaczej rozumie ciężką muzykę. Acid Bath reprezentują duszną, ekstremalną scenę Luizjany. Queens of the Stone Age wyrośli z pustynnego grania Kalifornii. System Of A Down stworzyli natomiast własny język, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami, politycznym przekazem, absurdem i teatralnym wokalem. Właśnie dlatego oba warszawskie koncerty mogą zainteresować znacznie szerszą publiczność niż typowa trasa jednego zespołu. Niektórzy będą czekać na „Chop Suey!” i „Toxicity”, inni na „No One Knows”, a jeszcze inni przyjadą specjalnie po to, by po raz pierwszy zobaczyć Acid Bath.

Artykuł będzie aktualizowany po podaniu dokładnych godzin występów Acid Bath, Queens of the Stone Age i System Of A Down.

Galeria: Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy

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