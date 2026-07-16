Biohazard zmierza do Gdańska! Sprawdź najważniejsze informacje

Biohazard wraca do Polski! Trzy koncerty legendy hardcore'u w 2026 roku

To fantastyczna wiadomość dla wszystkich fanów ciężkiego grania. Ikona nowojorskiej sceny, zespół Biohazard, oficjalnie potwierdził swój powrót do Polski na serię aż trzech koncertów. Grupa, która od końca lat 80. wyznacza trendy w łączeniu hardcore punka, heavy metalu i hip-hopu, ponownie udowodni swoją sceniczną siłę.

Nadchodząca wizyta będzie wyjątkową okazją, aby usłyszeć na żywo materiał z najnowszego, wydanego w październiku 2025 roku albumu "Divided We Fall". Jest to krążek o tyle istotny, że stanowi pierwszy studyjny materiał nagrany w oryginalnym, klasycznym składzie od przełomowego "State of the World Address" z 1994 roku. Pionierzy groove metalu i metalcore'u odwiedzą Gdańsk, Warszawę oraz Wrocław, obiecując potężną dawkę energii i bezkompromisowego brzmienia.

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Biohazard w Gdańsku 2026. Kiedy i gdzie zagra zespół?

Polski etap europejskiej trasy Biohazard rozpocznie się w Trójmieście. Fani powinni zarezerwować sobie wieczór 20 lipca 2026 roku, ponieważ właśnie wtedy zespół wystąpi w gdańskim klubie B90. To znane miejsce na koncertowej mapie Polski, zlokalizowane na historycznych terenach Stoczni Gdańskiej, ponownie ugości światową gwiazdę.

Wydarzenie jest częścią "Summer Tour 2026", promującej znakomicie przyjęty album "Divided We Fall". Ten wieczór zapowiada się jako prawdziwe święto dla miłośników ciężkich i bezkompromisowych dźwięków. Na scenie przed główną gwiazdą pojawią się bowiem absolutne legendy gatunku. Jako supporty wystąpią kolejno Sworn Enemy, Vio-Lence oraz Cro-Mags, co gwarantuje potężną dawkę muzycznych emocji od samego początku imprezy.

DATA KONCERTU: 20 lipca 2026 r.

20 lipca 2026 r. MIASTO: Gdańsk

Gdańsk GDZIE: B90, ul. Elektryków 4

B90, ul. Elektryków 4 SUPPORT: Cro-Mags, Vio-Lence, Sworn Enemy

Czasówka:

18:00 - Drzwi

18:30 - 19:00 - Striking 13

19:15 - 19:45 - Sworn Enemy

20:00 - 20:30 - Schizma

20:45 - 21:30 - Cro-Mags

21:50 - ... - Biohazard

Bilety na koncert Biohazard w Gdańsku 2026

Jak informują organizatorzy, w sprzedaży są jeszcze dostępne ostatnie bilety na wydarzenie.