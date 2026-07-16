Dzień, w którym Motörhead zagrali pierwszy koncert. Tak zaczynał Lemmy Kilmister!

Lemmy Kilmister już od najmłodszych lat prowadził istnie rock and rollowy styl życia. Muzyka, oczywiście z gatunku tej najcięższej, koncerty, używki, alkohol i piękne kobiety (po raz pierwszy ojcem został w wieku 17 lat). Z czasem skupił się bardziej na graniu niż na nauce i dołączał do kolejnych zespołów. Zdecydowanie kluczowym dla jego kariery był rok 1965, kiedy to stał się częścią składu The Rockin' Vickers, a przełom nadszedł sześć lat później, gdy Lemmy został basistą i wokalistą w formacji Hawkwind. Choć wcześniej skupiał się na grze na wiośle, dość szybko załapał, czym jest bas i stworzył jedyny w swoim rodzaju, wyróżniający go styl gry na tym instrumencie.
Miejsca w Hawkwind Kilmister nie zagrzał jednak na długo. Po czterech latach i zdobyciu pewnej rozpoznawalności w środowisku, w maju 1975 roku muzyk został aresztowany pod zarzutem posiadania środków odurzających. To - w połączeniu z jego dość nieobliczalnym zachowaniem i trudnym charakterem - dało pretekst pozostałym członkom Hawkwind do pozbycia się go ze składu. Lemmy ani myślał jednak składać broń.
Powitajcie Motörhead
Lemmy postanowił niczego już więcej nie szukać i zwyczajnie powołać do życia własny zespół. Choć początkowo przyjął on nazwę Bastard, to ostatecznie muzyk zmienił ją na Motörhead - na cześć tytułu ostatniego utworu, jaki napisał dla poprzedniej grupy. Brzmienie formacji pomyślane zostało jako nieoczywiste - Kilmister inspirował się muzyką MC5, nie obce było mu oczywiście także metalowe granie. To wszystko wzbogacał jeszcze niezwykle charakterystyczny wokal głównego zainteresowanego. Ten do gry zaprosił również perkusistę Lucasa Foxa i gitarzystę Chrisa Larry'ego Wallisa.
Panowie odbywali swoje pierwsze próby, jak wspominał sam Lemmy, m.in. w należących do Sound Management piwnicach, zaaranżowanych na miejsca dla rozgrzewek dla zespołów. W końcu jednak nadszedł czas na ten pierwszy, debiutancki występ jako Motörhead. Ten odbył się 20 lipca 1975 roku w londyńskim The Roundhouse, a zespół zagrał jako support rozgrzewający publiczność przed główną gwiazdą - Greenslade. W ramach pokazu kapela zagrała siedem utworów, a wszystkie były coverami, również kawałków Hawkwind. Choć wiadomo, że już w tym czasie grupa miała nagrane demo, to te trafiło do szuflady. Debiut Motörhead, zatytułowany eponimem, ujrzał światło dzienne w 1977 roku i na tym etapie w skład formacji, poza Lemmym, wchodzili już "Fast" Eddie Clarke na gitarze i Phil "Philthy Animal" Taylor za perkusją.
Setlista z pierwszego koncertu Motörhead z 20 lipca 197 roku
- Motorhead (cover Hawkwind)
- Leaving Here (cover Eddiego Hollanda)
- Good Morning, School Girl (cover Sonny Boy Williamson)
- Lost Johnny (cover Hawkwind)
- City Kids (cover Pink Fairies)
- Silver Machine (cover Hawkwind)
- I'm Waiting for the Man (cover The Velvet Underground)