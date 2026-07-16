Dzień, w którym Motörhead zagrali pierwszy koncert. Tak zaczynał Lemmy Kilmister!

Lemmy Kilmister już od najmłodszych lat prowadził istnie rock and rollowy styl życia. Muzyka, oczywiście z gatunku tej najcięższej, koncerty, używki, alkohol i piękne kobiety (po raz pierwszy ojcem został w wieku 17 lat). Z czasem skupił się bardziej na graniu niż na nauce i dołączał do kolejnych zespołów. Zdecydowanie kluczowym dla jego kariery był rok 1965, kiedy to stał się częścią składu The Rockin' Vickers, a przełom nadszedł sześć lat później, gdy Lemmy został basistą i wokalistą w formacji Hawkwind. Choć wcześniej skupiał się na grze na wiośle, dość szybko załapał, czym jest bas i stworzył jedyny w swoim rodzaju, wyróżniający go styl gry na tym instrumencie.

Miejsca w Hawkwind Kilmister nie zagrzał jednak na długo. Po czterech latach i zdobyciu pewnej rozpoznawalności w środowisku, w maju 1975 roku muzyk został aresztowany pod zarzutem posiadania środków odurzających. To - w połączeniu z jego dość nieobliczalnym zachowaniem i trudnym charakterem - dało pretekst pozostałym członkom Hawkwind do pozbycia się go ze składu. Lemmy ani myślał jednak składać broń.

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Powitajcie Motörhead

Lemmy postanowił niczego już więcej nie szukać i zwyczajnie powołać do życia własny zespół. Choć początkowo przyjął on nazwę Bastard, to ostatecznie muzyk zmienił ją na Motörhead - na cześć tytułu ostatniego utworu, jaki napisał dla poprzedniej grupy. Brzmienie formacji pomyślane zostało jako nieoczywiste - Kilmister inspirował się muzyką MC5, nie obce było mu oczywiście także metalowe granie. To wszystko wzbogacał jeszcze niezwykle charakterystyczny wokal głównego zainteresowanego. Ten do gry zaprosił również perkusistę Lucasa Foxa i gitarzystę Chrisa Larry'ego Wallisa.

Panowie odbywali swoje pierwsze próby, jak wspominał sam Lemmy, m.in. w należących do Sound Management piwnicach, zaaranżowanych na miejsca dla rozgrzewek dla zespołów. W końcu jednak nadszedł czas na ten pierwszy, debiutancki występ jako Motörhead. Ten odbył się 20 lipca 1975 roku w londyńskim The Roundhouse, a zespół zagrał jako support rozgrzewający publiczność przed główną gwiazdą - Greenslade. W ramach pokazu kapela zagrała siedem utworów, a wszystkie były coverami, również kawałków Hawkwind. Choć wiadomo, że już w tym czasie grupa miała nagrane demo, to te trafiło do szuflady. Debiut Motörhead, zatytułowany eponimem, ujrzał światło dzienne w 1977 roku i na tym etapie w skład formacji, poza Lemmym, wchodzili już "Fast" Eddie Clarke na gitarze i Phil "Philthy Animal" Taylor za perkusją.

Setlista z pierwszego koncertu Motörhead z 20 lipca 197 roku

Motorhead (cover Hawkwind) Leaving Here (cover Eddiego Hollanda) Good Morning, School Girl (cover Sonny Boy Williamson) Lost Johnny (cover Hawkwind) City Kids (cover Pink Fairies) Silver Machine (cover Hawkwind) I'm Waiting for the Man (cover The Velvet Underground)

Sprawdź, co skrywa krążek "Overkill", czyli druga płyta grupy: