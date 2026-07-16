Biohazard w Polsce! Hardcore'owa legenda zmierza do Warszawy - sprawdź informacje

Lata 90. to złota era dla hardcore'a i metalu, a Biohazard to jedna z ikon tamtej dekady. Ich unikalne połączenie hardcore punka, rapu i groove metalu zrewolucjonizowało scenę i do dziś inspiruje kolejne pokolenia muzyków. Teraz, po latach oczekiwań, Biohazard wraca do Polski, by zagrać serię koncertów, które na długo zapiszą się w pamięci fanów. Ale to nie wszystko! Razem z nimi wystąpią prawdziwe legendy i młode wilki sceny, gwarantując trzy wieczory pełne energii i niezapomnianych wrażeń. Gdzie i kiedy się to wydarzy? Kto jeszcze wystąpi? Sprawdźcie sami!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Koncerty Biohazard w Polsce - gdzie i kiedy?

Legendarny Biohazard zagra aż trzy koncerty w Polsce! Fani z całej Polski będą mieli okazję doświadczyć ich potężnej dawki energii i usłyszeć na żywo klasyki takie jak „Urban Discipline” czy „State of the World Address”. Zapiszcie daty i miejsca w kalendarzach:

20 lipca 2026 - Gdańsk, B90

21 lipca 2026 - Warszawa, Progresja

22 lipca 2026 - Wrocław, Zaklęte Rewiry

Kto zagra z Biohazard? Line-up, który zwala z nóg!

Biohazard to nie jedyna atrakcja tych koncertów! Organizatorzy zadbali o to, by zapewnić fanom prawdziwą hardcore'owo-metalową ucztę. Na scenie, obok legendy, pojawią się:

Cro-Mags: Pionierzy nowojorskiego hardcore'a, którzy zdefiniowali ciężar tego gatunku. Ich występy to gwarancja potężnej dawki energii i thrashowego szaleństwa.

Pionierzy nowojorskiego hardcore'a, którzy zdefiniowali ciężar tego gatunku. Ich występy to gwarancja potężnej dawki energii i thrashowego szaleństwa. Vio-Lence: Thrash metal w najdzikszej i najszybszej formie. Ich koncerty to prawdziwy sprint przez historię gatunku, a okładka "Eternal Nightmare" idealnie oddaje to, co czeka na fanów pod sceną.

Thrash metal w najdzikszej i najszybszej formie. Ich koncerty to prawdziwy sprint przez historię gatunku, a okładka "Eternal Nightmare" idealnie oddaje to, co czeka na fanów pod sceną. Sworn Enemy: Metalcore'owy ciężar nie do podrobienia. Ich riffy ważą tyle co taczka cegieł i są gotowe zmiażdżyć każdego, kto stanie im na drodze.

Bilety na koncerty Biohazard - gdzie kupić?

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji! Bilety na koncerty Biohazard w Polsce są już dostępne! Możecie je nabyć online na stronach: www.knockoutmusicstore.pl (druki kolekcjonerskie) i www.ebilet.pl.

Pamiętajcie, że liczba biletów jest ograniczona, więc nie zwlekajcie z zakupem! To będzie niezapomniany wieczór dla każdego fana hardcore'a i metalu!