Jan Benedek nie zwalnia tempa! Rockowa szczerość, gospelowy rozmach i popowa melodyjność „Miłości”, czyli BNDK wraca z nowym singlem

Chwytliwy refren, organiczne brzmienie i koncertowa energia sprawiają, że piosenka brzmi świeżo, ale jednocześnie ma w sobie klasyczny, ponadczasowy charakter.

Oto ranking najsłynniejszych kompozycji T.Love! To klasyka polskiego rocka!

Dla mnie znaczenie tej piosenki jest bardzo szerokie - wyjaśnia Gabor Benedek. - Pisząc ten tekst, myślałem o tym, co daje mi spokój i sprawia radość, nie ograniczając się do rzeczy stricte widocznych, ale takich, które możemy odczuć w sercu. Nigdy nie lubiłem gadania o duszy i sprawach duchowych, dlatego tym utworem chciałem przekazać, jak ja to wszystko widzę. Jest więc to podróż trochę personalna, ale każdy znajdzie w niej coś osobistego.

BNDK to autorski projekt Jana Benedeka - gitarzysty, kompozytora i współtwórcy sukcesów zespołu T.Love, autora utworów takich jak „Warszawa”, „King” czy pokryta platyną „Pochodnia” - oraz jego syna Gabora, wokalisty i autora tekstów. Do tej pory zespół współpracował już z Pawłem Krawczykiem (Hey), Hubertem Gasiulem (Wilki), Rafałem Malickim, Sidneyem Polakiem, czy też Jackiem Gawłowskim. Ich utwory wielokrotnie trafiały na playlisty serwisów streaming'owych oraz radiowe listy, jak np. Turbotop Antyradia.

Po podsumowaniu pierwszego etapu działalności EP-ką „SZAŁ” i wypuszczeniu singla BNDK/Sidney Polak zespół przygotowuje debiutancki album „Vintage” (premiera planowana na październik 2026). Już pierwszy singiel „Będzie dobrze” promujący wydawnictwo, osiągnął sukces, zajmując 1. miejsce na Liście Przebojów Trójki oraz 6. na liście Turbotop. Doczekał się również teledysku zrealizowanego wraz z Grupą 13.

BNDK regularnie prezentuje nowe utwory, a kulisy swojej działalności przybliża w social mediach.