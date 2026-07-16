To on współtworzył legendę Deep Purple. Te utwory, skomponowane przez Jona Lorda WARTO znać!

Jon Lord urodził się 9 czerwca 1941 roku w Leicester w Anglii. Jego ojciec - Reginald był saksofonistą-amatorem i od małego zachęcał swojego syna do gry na różnych instrumentach. Już w wieku pięciu lat Jon rozpoczął naukę gry na fortepianie klasycznym, a będąc starszym zafascynował się brzmieniem bluesa, które mocno wpłynęło na jego grę. W latach 1959-1960 Lord przeniósł się do Londynu z zamiarem zrobienia kariery… aktorskiej - w 1964 roku udało mu się nawet ukończyć szkołę aktorską. Jeszcze wcześniej jednak, bo już w 1960 roku, przyszły członek Deep Purple rozpoczął swoją przygodę z muzyką - to wtedy został muzykiem grupy The Bill Ashton Combo.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Jon Lord w Deep Purple

Przełom w karierze Lorda nadszedł dopiero w 1968 roku - to wtedy powstała formacja Deep Purple, do której zaangażował go jego współlokator - Chris Curtis. Już w tym samym roku ukazał się debiutancki album zespołu - Shades of Deep Purple, który jednak przeszedł bez echa. Przełomem w karierze Deep Purple okazał się być dopiero projekt Deep Purple in Rock, z którego pochodzi jedna z najlepszych kompozycji w historii muzyki - Child in Time. Kolejne wydawnictwa grupy - Fireball, Machine Head czy Who Do We Think We Are także odniosły sukcesy. Niestety, w 1976 roku zespół zawiesił działalność, by powrócić z monumentalnym albumem Perfect Strangers w 1984 roku. Grupa funkcjonuje od tamtej pory, pomimo śmierci Lorda, który był jednym z założycieli, aż do dziś.

Inne projekty muzyczne Lorda

W czasie, gdy Deep Purple praktycznie nie istniał, Jon dołączył do tworzonego przez byłego wokalistę tej formacji - Davida Coverdale’a - grupy Whitesnake, z którą nagrał sześć pierwszych albumów studyjnych. Lorde prowadził także karierą solową, w ramach której zajmował się przede wszystkich działalnością kompozytorską, wydawał także własne albumy studyjne.

Jon Lord - 10 najlepszych utworów muzyka

Praca Jona Lorda określana jest jako pionierska - to właśnie on umiejętnie łączył klasyczną formę muzyki z rockowym brzmieniem. Jakie kompozycje najlepiej to udowadniają? Znajdziesz je w naszej galerii:

11