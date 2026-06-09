Jon Lord przez lata współpracował z polską wokalistką! Tym klawiszowiec zajmował się po rozstaniu z Deep Purple

Deep Purple to bez wątpienia zespół szczególny dla wszystkich wielbicieli i wielbicielek ciężkich brzmień. Powstała niemal sześć dekad temu formacja sporo namieszała na muzycznym rynku, wraz z wydaniem takich płyt, jak Deep Purple in Rock, Fireball oraz Machine Head stając się jedną z najbardziej kluczowych dla brzmień hard rocka.

Od samych początków działania grupy jedną z jej kluczowych postaci był Jon Lord. Współzałożyciel, klawiszowiec i kompozytor współtworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Deep Purple, by wymienić chociażby Child in Time, Smoke on the Water czy Perfect Strangers.

Po pierwszym rozpadzie Deep Purple, w 1976 roku, Jon Lord dołączył do grupy Whitesnake i dołożył swoją cegiełkę do jej flagowej kompozycji, Here I Go Again. Klawiszowiec brał udział w reaktywacji macierzystego zespołu w 1984 roku i pozostał jego częścią do 2002 roku.

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Jon Lord współpracował z polską wokalistką! Kim jest Kasia Łaska?

Po rozstaniu z Deep Purple Jon Lord skupił się na działaniu pod własnym nazwiskiem, komponował oraz występował na scenach całego świata. Szczególny był pod tym względem projekt Concerto for Group and Orchestra, którego częścią była... polska wokalistka!

Mowa o Kasi Łasce - polskiej artystce, piosenkarce, aktorce musicalowej oraz dubbingowej. Jej głos z pewnością należy do grona jednego z najbardziej rozpoznawalnych, nawet, jeśli nie od razu skojarzy się nazwisko. Wystarczy wspomnieć, że to właśnie Kasia Łaska wykonuje polskie wersje takich przebojów z bajek Disneya, jak Naprawdę chcę z Małej Syrenki, Taka, jak inne z Mulan II czy w końcu Mam tę moc z kultowej Krainy Lodu.

Jak pisze sama artystka na swojej oficjalnej stronie internetowej, poznała się z ikoną Deep Purple w 2008 roku, po czym ten zaproponował jej udział w koncertach w ramach Concerto for Group and Orchestra. W trakcie czterech lat trwania projektu, zagrano w jego ramach około 50 koncertów w różnych miejscach na świecie - w tym w Polsce w listopadzie 2010 roku w warszawskiej Sali Kongresowej. Rok później artysta wydał album koncertowy Jon Lord Live, na którym pojawia się także polska wokalistka.

Na koncertach jednak się nie skończyło! Katarzyna Łaska wzięła udział w nagraniach nowej wersji słynnego albumu koncertowego Concerto for Group and Orchestra z 2012 roku. Prace nad nim miały miejsce wczesną jesienią 2011 i późną wiosną 2012 roku, a całość odbywała się w słynnym Abbey Road Studios. Kasia Łaska zaśpiewała na wydawnictwie u boku takich ikon, jak Steve Balsamo oraz Bruce Dickinson!

Jon Lord zmarł 16 lipca 2012 roku, zdążył jednak posłuchać finalnej wersji nagrań projektu, który ukazał się jesienią tego samego roku.

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