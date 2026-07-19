Jaka setlista wybrzmiała na pierwszym koncercie System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie? Sprawdź zestawy utworów

Nie da się ukryć, że rockowe i metalowe ikony od lat coraz chętniej odwiedzają nasz kraj. W samym 2026 roku, a za nami dopiero pierwsze sześć miesięcy, nad Wisłą, w różnych miastach, zagrały takie ikony, jak Architects, Deftones, Avatar, Epica, Archive, Kim Gordon, Eric Clapton, Skillet, Public Image Ltd, Garbage, Sabaton, Sting, The Offspring, Limp Bizkit, The Cure, Nick Cave & the Bad Seeds, Anthrax, Megadeth, Foo Fighters, Skunk Anansie czy Lenny Kravitz.
Wyjątkowo mocne uderzenie miało nadejść w połowie lipca. To na 18 i 19 lipca zaplanowane zostały dwa koncerty System of a Down ze specjalnym, gościnnym udziałem formacji Acid Bath i Queens of the Stone Age.
Setlista z koncertów Acid Bath, Queens of the Stone Age i System of a Down w Warszawie 18 lipca
Za nami pierwszy dzień koncertów, wiemy już więc, na jakie zestawy utworów zdecydowały się formacje. Sprawdź poniżej, jakie setlisty wybrzmiały:
Acid Bath
- Tranquilized
- Bleed Me an Ocean
- Graveflower
- Dead Girl
- Paegan Love Song
Queens of the Stone Age
- Regular John
- The Lost Art of Keeping a Secret
- Do It Again
- Sick, Sick, Sick
- The Fun Machine Took a Shit and Died
- Paper Machete
- My God Is the Sun
- Run, Pig, Run
- Little Sister
- Go With the Flow
- No One Knows
- A Song for the Dead
Zobacz zdjęcia fanów i fanek, którzy zebrali się pod Narodowym przed koncertem w sobotę 18 lipca:
Na jaką listę utworów postawili System of a Down? Setlista z soboty 18 lipca przedstawia się następująco:
- Soldier Side - Intro
- B.Y.O.B.
- Suite-Pee
- Chic 'N' Stu
- Prison Song
- Violent Pornography
- Aerials
- I-E-A-I-A-I-O
- Innervision
- Darts
- Happy Birthday To You (z dedykacją dla Darona Malakiana)
- Needles
- Deer Dance
- Radio/Video
- Dreaming
- Hypnotize
- ATWA
- Bounce
- Suggestions
- Psycho
- Chop Suey!
- Lonely Day
- Lost in Hollywood
- Tentative
- Spiders
- Forest
- Cigaro
- Roulette
- Toxicity
- Sugar