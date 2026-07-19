Jaka setlista wybrzmiała na pierwszym koncercie System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie? Sprawdź zestawy utworów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-19 8:15

Pierwszy z dwóch warszawskich koncertów System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath za nami! Formacje porwały tłum, który zebrał się na Stadionie Narodowym w sobotę 18 lipca. Przed nami jednak drugi, zamykający równocześnie całą trasę zespołów pokaz! Sprawdzamy, jakie setlisty wybrzmiały w Warszawie w sobotę!

Muzycy System of a Down stoją pod ceglanym murem. O ich warszawskich koncertach przeczytasz na EskaRock.
Autor: System of a Down/ Materiały prasowe

Nie da się ukryć, że rockowe i metalowe ikony od lat coraz chętniej odwiedzają nasz kraj. W samym 2026 roku, a za nami dopiero pierwsze sześć miesięcy, nad Wisłą, w różnych miastach, zagrały takie ikony, jak Architects, Deftones, Avatar, Epica, Archive, Kim Gordon, Eric Clapton, Skillet, Public Image Ltd, Garbage, Sabaton, Sting, The Offspring, Limp Bizkit, The Cure, Nick Cave & the Bad Seeds, Anthrax, Megadeth, Foo Fighters, Skunk Anansie czy Lenny Kravitz.

Wyjątkowo mocne uderzenie miało nadejść w połowie lipca. To na 18 i 19 lipca zaplanowane zostały dwa koncerty System of a Down ze specjalnym, gościnnym udziałem formacji Acid Bath Queens of the Stone Age. 

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Setlista z koncertów Acid Bath, Queens of the Stone Age i System of a Down w Warszawie 18 lipca

Za nami pierwszy dzień koncertów, wiemy już więc, na jakie zestawy utworów zdecydowały się formacje. Sprawdź poniżej, jakie setlisty wybrzmiały:

Acid Bath

  1. Tranquilized
  2. Bleed Me an Ocean
  3. Graveflower
  4. Dead Girl
  5. Paegan Love Song 

Queens of the Stone Age

  1. Regular John
  2. The Lost Art of Keeping a Secret
  3. Do It Again
  4. Sick, Sick, Sick
  5. The Fun Machine Took a Shit and Died
  6. Paper Machete
  7. My God Is the Sun
  8. Run, Pig, Run
  9. Little Sister
  10. Go With the Flow
  11. No One Knows
  12. A Song for the Dead 

Zobacz zdjęcia fanów i fanek, którzy zebrali się pod Narodowym przed koncertem w sobotę 18 lipca:

Na jaką listę utworów postawili System of a Down? Setlista z soboty 18 lipca przedstawia się następująco:

  1. Soldier Side - Intro
  2. B.Y.O.B.
  3. Suite-Pee
  4. Chic 'N' Stu
  5. Prison Song
  6. Violent Pornography
  7. Aerials
  8. I-E-A-I-A-I-O
  9. Innervision
  10. Darts
  11. Happy Birthday To You (z dedykacją dla Darona Malakiana)
  12. Needles
  13. Deer Dance
  14. Radio/Video
  15. Dreaming
  16. Hypnotize
  17. ATWA
  18. Bounce
  19. Suggestions
  20. Psycho
  21. Chop Suey!
  22. Lonely Day
  23. Lost in Hollywood
  24. Tentative
  25. Spiders
  26. Forest
  27. Cigaro
  28. Roulette
  29. Toxicity 
  30. Sugar

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