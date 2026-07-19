Jaka setlista wybrzmiała na pierwszym koncercie System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie? Sprawdź zestawy utworów

Nie da się ukryć, że rockowe i metalowe ikony od lat coraz chętniej odwiedzają nasz kraj. W samym 2026 roku, a za nami dopiero pierwsze sześć miesięcy, nad Wisłą, w różnych miastach, zagrały takie ikony, jak Architects, Deftones, Avatar, Epica, Archive, Kim Gordon, Eric Clapton, Skillet, Public Image Ltd, Garbage, Sabaton, Sting, The Offspring, Limp Bizkit, The Cure, Nick Cave & the Bad Seeds, Anthrax, Megadeth, Foo Fighters, Skunk Anansie czy Lenny Kravitz.

Wyjątkowo mocne uderzenie miało nadejść w połowie lipca. To na 18 i 19 lipca zaplanowane zostały dwa koncerty System of a Down ze specjalnym, gościnnym udziałem formacji Acid Bath i Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Setlista z koncertów Acid Bath, Queens of the Stone Age i System of a Down w Warszawie 18 lipca

Za nami pierwszy dzień koncertów, wiemy już więc, na jakie zestawy utworów zdecydowały się formacje. Sprawdź poniżej, jakie setlisty wybrzmiały:

Acid Bath

Tranquilized Bleed Me an Ocean Graveflower Dead Girl Paegan Love Song

Queens of the Stone Age

Regular John The Lost Art of Keeping a Secret Do It Again Sick, Sick, Sick The Fun Machine Took a Shit and Died Paper Machete My God Is the Sun Run, Pig, Run Little Sister Go With the Flow No One Knows A Song for the Dead

Zobacz zdjęcia fanów i fanek, którzy zebrali się pod Narodowym przed koncertem w sobotę 18 lipca:

Na jaką listę utworów postawili System of a Down? Setlista z soboty 18 lipca przedstawia się następująco:

Soldier Side - Intro B.Y.O.B. Suite-Pee Chic 'N' Stu Prison Song Violent Pornography Aerials I-E-A-I-A-I-O Innervision Darts Happy Birthday To You (z dedykacją dla Darona Malakiana) Needles Deer Dance Radio/Video Dreaming Hypnotize ATWA Bounce Suggestions Psycho Chop Suey! Lonely Day Lost in Hollywood Tentative Spiders Forest Cigaro Roulette Toxicity Sugar

Queens of the Stone Age to koncertowi giganci. Oto TOP10 kawałków, bez których nie ma występu zespołu!