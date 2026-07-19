Basista System of a Down zaskoczył polskich fanów! Postać z kultowej polskiej bajki na kostkach do gitary!

Metalowe święto w Warszawie. System of a Down i wielcy goście

Tegoroczna połowa lipca to absolutne święto dla miłośników najcięższych gitarowych riffów. W weekend 18 i 19 lipca na stadionie w Warszawie zaplanowano dwa gigantyczne występy kultowej formacji System of a Down, która zdominowała scenę metalową w latach dwutysięcznych. Warszawskie koncerty są ostatnim przystankiem na ich trasie po Starym Kontynencie. W ramach supportu przed główną gwiazdą zaprezentowały się również dwie kultowe formacje: Acid Bath oraz Queens of the Stone Age.

Pierwsze z tych wydarzeń zgromadziło na PGE Narodowym ogromne rzesze fanów spragnionych mocnych wrażeń. Imponująca frekwencja potwierdza, jak wielką popularnością wciąż cieszy się zespół.

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Shavo Odadjian chowa skarby w stolicy. Jak znaleźć kostkę z Lolkiem?

Same koncerty to nie koniec atrakcji, jakie przygotowała grupa. Zaraz po przylocie do Polski członkowie zespołu z uśmiechem spotkali się z fanami czekającymi pod hotelem, gdzie chętnie robili sobie zdjęcia. Uruchomiono również specjalne stoisko z pamiątkami, ale na największe uznanie zasługuje pomysł basisty formacji, który w każdym mieście trasy ukrywa niezwykłe przedmioty.

Shavo Odadjian, basista System of a Down, wymyślił, że na każdy występ przygotuje inną, ściśle limitowaną edycję gitarowych kostek. Na pierwszy polski koncert artysta zaproponował żółte piórka ozdobione rysunkiem „polskiej kiełbaski”. Prawdziwą sensacją okazał się jednak projekt na kolejny dzień występów w naszym kraju.

W niedzielę w różnych miejscach Stolicy fani mogą natrafić na niebieskie kostki z wizerunkiem Lolka – bohatera kultowej animacji „Bolek i Lolek”, która bawiła Polaków od lat 60. aż do połowy lat 80. Aby zdobyć ten unikatowy pamiątkowy drobiazg, trzeba na bieżąco śledzić profil muzyka w mediach społecznościowych, bo to właśnie tam, w relacjach, publikuje on podpowiedzi ułatwiające poszukiwania.

Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy: