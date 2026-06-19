Jest najlepszą aktorką wszech czasów? Oto najważniejsze role Meryl Streep

Meryl Streep urodziła się 22 czerwca 1949 roku w Nowym Jorku w rodzinie artystki i redaktorki Mary Wilkinson Streep i dyrektora firmy farmaceutycznej Harry'ego Williama Streep. To właśnie mama zaszczepiła w niej pasję do sztuki, a do tego zachęcała córkę, by osiągała kolejne cele, by odważnie szła po swoje - po latach Meryl otwarcie nazywała ją "swoją mentorką" - ufała jej, radziła się w kluczowych sprawach. Aktorski debiut Meryl zaliczyła już w gimnazjum, grając w szkolnej sztuce. Choć określano ją jako "raczej mało urodziwą dziewczynkę", to szybko dostrzeżono, że chętnie pokazuje się przed kamerą, a do tego ma dobry głos. Mimo to początkowo nie łączyła swojej drogi zawodowej z aktorstwem - wszystko zmienił udział w sztuce Panna Julia podczas studiów w 1969 roku. Zauważył ją każdy, to, z jaką łatwością uczy się ról, jak łatwo oddaje postacie, akcenty.

Dopiero po zakończeniu nauki w Vassar College zapisała się na Yale School of Drama, a naukę łączyła z pracą. Grała dużo, jak najwięcej się dało, co odbiło się na jej zdrowiu, przez co rozważała nawet porzucenie aktorstwa. Naukę skończyła w 1975 roku, po czym zaczęła grać w teatrze, a już w 1976 roku zdobyła swoją pierwszą - i jedyną - nominację do nagrody Tony za rolę w sztuce 27 Wagons Full of Cotton. Już rok później na dobre weszła do świata kina, choć początkowo wcale się w nim nie widziała.

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Meryl Streep to aktorka wszech czasów?

Dziś Meryl Streep uznawana jest za jedną z najważniejszych aktorek w historii kina. Wyjątkowo utalentowana, niezwykle wszechstronna, wspaniale grająca zarówno te role niezwykle wymagające, jak w Wyborze Zofii (drugi w karierze Oscar, ale pierwszy dla 'Najlepszej aktorki pierwszoplanowej'), jak i nieco bardziej lekkie, jak chociażby w musicalu Mamma Mia!. Dziś ma na koncie trzy Oscary, aż dziewięć Złotych Globów i wiele innych ważnych branżowych statuetek. Choć dziś gra już nieco mniej, każde jej pojawienie się, czy to na dużym, czy małym ekranie, budzi ogromny entuzjazm i wielkie zainteresowanie świata.

Role w których produkcjach można uznać za szczególnie ważne w karierze Meryl Streep? Sprawdź nasz wybór w galerii: