Kochasz koty? Przekonaj się w quizie, ile polskich przysłów o nich naprawdę znasz

Przysłowia to naprawdę wdzięczne formy językowe, pełne starodawnej, ludowej mądrości. Krótkie zdania, przekazujące w sposób zwięzły, niekiedy zaskakujący, najczęściej niezwykle zabawny ludzkie i życiowe prawdy. Powiedzonka występują tak naprawdę w każdym języku świata, nie da się jednak ukryć, że te nasze, polskie, są naprawdę wyjątkowe. Pomimo tego, że historia porzekadeł sięga wiele lat wstecz i wydawać by się mogło, że w tempie współczesnych zmian języka, faktu, że wchodzą do niego makaronizmy, nie ma już na nie miejsca, to dzieje się zupełnie inaczej. Faktem jednak jest, że cała moc i magia przysłów polegają na tym, że zawierają one w sobie prawdy uniwersalne, pewne fakty o życiu, które się nie starzeją i pozostają aktualne pomimo upływu wielu dekad.

Porzekadeł istnieje wiele rodzajów i podtypów - mamy frazy o pogodzie, porach roku, świętach i wydarzeniach, zawodach, miłości, te mniej i bardziej znane. Nie możemy też zapominać o przysłowiach o zwierzętach!

Czy znasz przysłowia o kotach?

Tym razem postanowiliśmy skupić się na tych, które są szczególnie bliskie naszym sercom, czyli kotach! Znasz polskie przysłowia o mruczkach? Przekonaj się o tym poniżej w quizie!