Dustin Hoffman - słynne role aktora. Jest prawdziwą legendą kina!

Dustin Hoffman urodził się 8 sierpnia 1937 roku w Los Angeles w Kalifornii, a imię dostał na cześć słynnego aktora teatralnego, znanego szczególnie w erze kina niemego, Dustina Farnuma. Mający korzenie żydowskie, wywodzący się z terenów dzisiejszej Ukrainy, mający związki także z Rumunią, swoją tożsamość zaczął poznawać dopiero jako 10-latek. Choć kino pasjonowało go od młodych lat, początkowo chciał zostać pianistą (jak sam mówi, zabrakło mu talentu), postanowił jednak zdobyć praktyczny zawód i podjął studia medyczne, które porzucił już po roku, by dołączyć do Pasadena Playhouse i zostać aktorem. W swojej ścieżce nie miał wsparcia w rodzinie, a jego ciotka Pearl orzekła nawet, że nie jest wystarczająco przystojny, by zdobyć sławę w świecie kina - jak bardzo się pomyliła!

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Wielka kariera

W Pasadena Playhouse poznał Gene'a Hackmana, z którym szybko się zaprzyjaźnił i z którym zamieszkał po przeprowadzce do Nowego Jorku, co nastąpiło w latach 60. W tym czasie Hoffman podjął naukę w Actors Studio, gdzie zaczął stosować aktorstwo metodyczne, zaliczył także debiut na Brodwayu i przez pierwsze lata kariery skupiał się właśnie na grze na deskach teatru, pojawiał się również w rolach epizodycznych w serialach.

Zadebiutował na dużym ekranie w produkcji The Tiger Makes Out z 1967 roku, jeszcze wcześniej za to zauważył go reżyser Mike Nichols, który postanowił obsadzić Hoffmana w głównej roli męskiej w swoim nowym projekcie. Była to adaptacja powieści Charlesa Webba, Absolwent z 1963 roku. Film pod tym samym tytułem trafił do kin w grudniu 1967 roku i stał się olbrzymim kasowym i krytycznym sukcesem, przyniósł debiutującemu tak naprawdę Dustinowi jego pierwszą nominację do Oscara - choć tabloidy wyśmiewały jego urodę. W tym konkretnym przypadku wygrał jednak talent (wygląd to rzecz gustu), a Hoffman zaczął pojawiać się w coraz większej ilości głośnych tytułów. Kluczowe dla całej kariery aktora okazały się być lata 70., świat kina nie przestał się nim interesować także w kolejnej dekadzie. W latach 90. Dustin Hoffman miał już na koncie role w takich tytułach, jak Nocny Kowboj, Motylek, Wszyscy ludzie prezydenta, Mały Wielki Człowiek, Sprawa Kramerów, Rain Man, Rodzinny interes, Epidemia czy Uśpieni i cieszył się statusem jednego z najważniejszych aktorów na świecie.

Najsłynniejsze role Dustina Hoffmana

Choć aktor powoli zbliża się do dnia, gdy świętować będzie 90-te urodziny, to nie zwalnia tempa! Zagrał ostatnio w filmie Megalopolis Francisa Forda Coppoli (polska premiera w październiku), a w przyszłym roku światło dzienne ujrzeć ma produkcja Lucca Mortis, w której to Dustin Hoffman pojawi się u boku Helen Hunt. Przyglądając się dotychczasowej filmografii aktora, które jego role zaliczyć można do grona tych najważniejszych? Sprawdź nasz wybór w galerii:

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