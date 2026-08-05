Kloss czy Brunner? Tylko prawdziwy agent rozpozna w quizie te kultowe cytaty ze "Stawki większej niż życie"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-05 13:41

Serial „Stawka większa niż życie” do dziś cieszy się statusem produkcji absolutnie kultowej, nadal obecnej w telewizji. To umożliwia kolejnym pokoleniom widzów śledzenie losów Hansa Klossa. Niewątpliwie to właśnie Hans Kloss jest najbardziej rozpoznawalnym bohaterem tej serii, ale czy jego legenda byłaby kompletna bez Brunnera? Czy potrafisz przyporządkować cytat odpowiedniemu bohaterowi?

Który z bohaterów serialu Stawka większa niż życie to powiedział: Hans Kloss czy Hermann Brunner? Dopasuj cytat do postaci w quizie
Autor: Materiały TVP/ Materiały prasowe Dopasuj wypowiedź do bohatera "Stawki większej niż życie"

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że historia serialu Stawka większa niż życie sięga roku 1956 roku, kiedy to ukraiński pisarz Jurij Dold-Mychajłyk wydał książkę, zatytułowaną Baron von Goldring. Już kilka lat później pojawił się pomysł adaptacji tej powieści na scenariusz spektaklu telewizyjnego, a propozycję podjęcia się tego zadania otrzymał Janusz Morgenstern. Ten zlecił stworzenie skryptu Zbigniewowi Safjanowi i Andrzejowi Szypulskiemu, którzy zrobili to pod wspólnym pseudonimem Andrzej Zbych. Prace rozpoczęły się już w 1964, a po roku na antenie Telewizji Polskiej zadebiutował pierwszy epizod spektaklu, którego bohaterem został jednak Polak, ukrywający się pod pseudonimem Hans Kloss.

Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem i uznaniem, że szybko pojawił się pomysł stworzenia serialu. Jego pierwszy odcinek wyemitowano w TVP w październiku 1968 roku - rolę Klossa powtórzył jej odtwórca w spektaklu telewizyjnym, niezastąpiony Stanisław Mikulski.

Hans Kloss tak w spektaklu, jak i serialu stworzył niezapomniany duet z niejakim Hermannem Brunnerem, w którego w obu tych formatach wcielał się Emil Karewicz. Czy dasz radę rozpoznać w quizie, którą frazę wypowiedział dany bohater Stawki większej niż życie? Sprawdź się!

Który z bohaterów serialu "Stawka większa niż życie" to powiedział: Hans Kloss czy Hermann Brunner? Dopasuj cytat do postaci w quizie
Pytanie 1 z 10
Kto to powiedział: Hans Kloss czy Hermann Brunner? "Będzie dużo picia"

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