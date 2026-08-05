Kloss czy Brunner? Tylko prawdziwy agent rozpozna w quizie te kultowe cytaty ze "Stawki większej niż życie"

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że historia serialu Stawka większa niż życie sięga roku 1956 roku, kiedy to ukraiński pisarz Jurij Dold-Mychajłyk wydał książkę, zatytułowaną Baron von Goldring. Już kilka lat później pojawił się pomysł adaptacji tej powieści na scenariusz spektaklu telewizyjnego, a propozycję podjęcia się tego zadania otrzymał Janusz Morgenstern. Ten zlecił stworzenie skryptu Zbigniewowi Safjanowi i Andrzejowi Szypulskiemu, którzy zrobili to pod wspólnym pseudonimem Andrzej Zbych. Prace rozpoczęły się już w 1964, a po roku na antenie Telewizji Polskiej zadebiutował pierwszy epizod spektaklu, którego bohaterem został jednak Polak, ukrywający się pod pseudonimem Hans Kloss.

Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem i uznaniem, że szybko pojawił się pomysł stworzenia serialu. Jego pierwszy odcinek wyemitowano w TVP w październiku 1968 roku - rolę Klossa powtórzył jej odtwórca w spektaklu telewizyjnym, niezastąpiony Stanisław Mikulski.

Hans Kloss tak w spektaklu, jak i serialu stworzył niezapomniany duet z niejakim Hermannem Brunnerem, w którego w obu tych formatach wcielał się Emil Karewicz. Czy dasz radę rozpoznać w quizie, którą frazę wypowiedział dany bohater Stawki większej niż życie? Sprawdź się!