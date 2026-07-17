Josh Homme z Queens of the Stone Age wystąpi w... popularnym telewizyjnym show!

Brytyjski program Celebrity Gogglebox od lat cieszy się ogromną popularnością. Jego formuła jest prosta – znane osoby wspólnie oglądają programy telewizyjne, filmy i serwisy informacyjne, dzieląc się swoimi komentarzami czy reakcjami. Właśnie potwierdzono, że w jednym z nadchodzących odcinków wystąpi Josh Homme, wokalista i gitarzysta Queens of the Stone Age.

Obecnie na brytyjskim kanale Channel 4 emitowany jest ósmy sezon tego telewizyjnego show.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Potwierdzono właśnie, że w odcinku, który zostanie wyemitowany 17 lipca 2026 roku, na kanapie przed telewizorem zasiądzie właśnie Homme. Obok niego pojawi się jego wieloletni przyjaciel, Jake Shears, wokalista formacji Scissor Sisters. Oficjalny profil programu zapowiedział ich udział następująco: "Poznajcie przyjaciół (i legendy rocka) – Jake’a i Josha".

Queens Of The Stone Age powrócili z nowym utworem

W sieci dostępny jest już nowy singiel od QOTSA zatytułowany Easy Street. Ukazał się on nakładem wytwórni Matador Records. Utwór, który zespół po raz pierwszy zaprezentował na żywo podczas ubiegłorocznej, znakomicie przyjętej trasy Catacombs, jest pierwszą premierową kompozycją grupy od czasu albumu In Times New Roman z 2023.

– To zabawna piosenka – trochę jak uderzenie w nerw łokciowy. Śmieszy, bo boli, a boli, bo jest śmieszne. Jest poważna, ale jednocześnie zabawna. Nagraliśmy ją tak, jak nagrywa się demo – bez metronomu, zostawiając wszystkie pomyłki. Tempo raz przyspiesza, raz zwalnia, klaskanie nie jest idealne, ale też nie jest złe. A właśnie takie niedoskonałe klaskanie wnosi do utworu coś ludzkiego, czego nie da się podrobić. Nie chodzi wyłącznie o lekkość czy żart. Chodzi o pogodzenie się z niedoskonałością własnego życia. Ta piosenka – podobnie jak życie – tkwi w błędach. To właśnie jej niedoskonałości są jej największą siłą – powiedział o niej Homme.

Warto wspomnieć, że w nagraniu gościnnie wystąpiła amerykańska wokalistka country Nikki Lane.

Oto najlepsze rockowe albumy z lat 90. według sztucznej inteligencji [TOP10]: