Perkusista Nicko McBrain ocenił wszystkie płyty Iron Maiden! Pierwsze miejsce jest zaskoczeniem

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-17 9:43

To zestawienie z pewnością wywoła lawinę dyskusji wśród fanów Iron Maiden. Perkusista Nicko McBrain, który w 2024 roku przeszedł na koncertową emeryturę, postanowił ułożyć albumy grupy w kolejności od najsłabszego do najlepszego. Wyniki jego prywatnego rankingu mogą mocno zaskoczyć.

Uśmiechnięty Nicko McBrain w okularach przy perkusji. O rankingu płyt Iron Maiden przeczytasz na EskaRock.
Autor: Nicko McBrain/ Materiały prasowe

Nicko McBrain ocenił wszystkie albumy Iron Maiden! Szok na dole stawki i zaskakujący numer jeden

Na początku grudnia 2024 roku zespół Iron Maiden przekazał, za pośrednictwem mediów społecznościowych, że perkusista Nicko McBrain rezygnuje z dalszego koncertowania po ponad 40 latach gry w szeregach Żelaznej Dziewicy. Muzyk, z uwagi na problemy zdrowotne, postanowił przejść na emeryturę. Przypomnijmy, że McBrain dołączył do grupy w 1982. Zadebiutował na czwartym studyjnym albumie, Piece of Mind, który ukazał się w 1983. Jego gry nie usłyszymy więc tylko na pierwszych trzech płytach IM. 

Ostatnio perkusista zmierzył się z dość ciężkim zadaniem. A mianowicie miał ułożyć albumy Iron Maiden w kolejności od najgorszego do najlepszego. Wszystko działo się w trakcie spotkania z fanami w restauracji Rock n Roll Ribs na Florydzie. 

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Wyniki jego prywatnego rankingu mocno zaskoczyły fanów brytyjskiego zespołu, który na rynku jest obecny już od pięciu dekad. Na samym końcu Nicko McBrain umieścił debiutancki album Maidenów z 1980, który dla wielu osób jest kultową pozycją. 

Co ciekawe, w czołówce nie uświadczymy tak klasycznych krążków, jak The Number of the Beast z 1982 (dopiero 12. miejsce), Seventh Son of a Seventh Son z 1988 (10.) czy Somewhere in Time z 1986 (8.). 

Na podium znalazły się natomiast: Senjutsu, ostatni studyjny album w dyskografii Iron Maiden, wspomniany już wcześniej Piece of Mind, oraz A Matter of Life and Death, który jest najlepszy według perkusisty. – Utwory takie jak "For the Greater Good of God", "Lord of Light" czy "The Legacy"... to wszystko jest po prostu idealne – powiedział. 

Tak prezentuje się w całości zestawienie stworzone przez McBraina:

  • 17. Iron Maiden
  • 16. Virtual XI
  • 15. No Prayer for the Dying
  • 14. The X Factor
  • 13. Killers
  • 12. The Number of the Beast
  • 11. The Final Frontier
  • 10. Seventh Son of a Seventh Son
  • 9. Fear of the Dark
  • 8. Somewhere in Time
  • 7. Brave New World
  • 6. Dance of Death
  • 5. The Book of Souls
  • 4. Powerslave
  • 3. Senjutsu
  • 2. Piece of Mind
  • 1. A Matter of Life and Death

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