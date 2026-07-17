Nicko McBrain ocenił wszystkie albumy Iron Maiden! Szok na dole stawki i zaskakujący numer jeden

Na początku grudnia 2024 roku zespół Iron Maiden przekazał, za pośrednictwem mediów społecznościowych, że perkusista Nicko McBrain rezygnuje z dalszego koncertowania po ponad 40 latach gry w szeregach Żelaznej Dziewicy. Muzyk, z uwagi na problemy zdrowotne, postanowił przejść na emeryturę. Przypomnijmy, że McBrain dołączył do grupy w 1982. Zadebiutował na czwartym studyjnym albumie, Piece of Mind, który ukazał się w 1983. Jego gry nie usłyszymy więc tylko na pierwszych trzech płytach IM.

Ostatnio perkusista zmierzył się z dość ciężkim zadaniem. A mianowicie miał ułożyć albumy Iron Maiden w kolejności od najgorszego do najlepszego. Wszystko działo się w trakcie spotkania z fanami w restauracji Rock n Roll Ribs na Florydzie.

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Wyniki jego prywatnego rankingu mocno zaskoczyły fanów brytyjskiego zespołu, który na rynku jest obecny już od pięciu dekad. Na samym końcu Nicko McBrain umieścił debiutancki album Maidenów z 1980, który dla wielu osób jest kultową pozycją.

Co ciekawe, w czołówce nie uświadczymy tak klasycznych krążków, jak The Number of the Beast z 1982 (dopiero 12. miejsce), Seventh Son of a Seventh Son z 1988 (10.) czy Somewhere in Time z 1986 (8.).

Na podium znalazły się natomiast: Senjutsu, ostatni studyjny album w dyskografii Iron Maiden, wspomniany już wcześniej Piece of Mind, oraz A Matter of Life and Death, który jest najlepszy według perkusisty. – Utwory takie jak "For the Greater Good of God", "Lord of Light" czy "The Legacy"... to wszystko jest po prostu idealne – powiedział.

Tak prezentuje się w całości zestawienie stworzone przez McBraina:

17. Iron Maiden

16. Virtual XI

15. No Prayer for the Dying

14. The X Factor

13. Killers

12. The Number of the Beast

11. The Final Frontier

10. Seventh Son of a Seventh Son

9. Fear of the Dark

8. Somewhere in Time

7. Brave New World

6. Dance of Death

5. The Book of Souls

4. Powerslave

3. Senjutsu

2. Piece of Mind

1. A Matter of Life and Death

Iron Maiden w końcu w Rock and Roll Hall of Fame

W tym roku grupa Iron Maiden w końcu zostanie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Czekała na to ponad dwie dekady. Oprócz nich, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Przypomnijmy, że uroczysta gala odbędzie się 14 listopada 2026 w Los Angeles. Nie wezmą w niej udział muzycy Iron Maiden, ponieważ będą wówczas w trasie koncertowej.

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