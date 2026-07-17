Będzie oficjalny dzień Ozzy'ego Osbourne'a! Rodzinne miasto uczci pamięć "Księcia Ciemności"

Ozzy Osbourne to jedno z tych nazwisk z szeroko pojmowanego świata muzyki, które z pewnością zna niemal każda osoba na świecie, niekoniecznie będąca fanem czy fanką heavy metalu. Nic więc dziwnego, że wiadomość o śmierci "Księcia Ciemności", która obiegła świat w godzinach wieczornych 22 lipca 2025 roku, zaszokowała wszystkich.

Artysta odszedł niespodziewanie w wieku 76 lat, zaledwie nieco ponad dwa tygodnie po swoim ostatnim koncercie, tak solowym, jak i u boku kolegów z oryginalnego składu Black Sabbath. Wydarzenie odbyło się w miejscu szczególnym dla Ozzy'ego, czyli w rodzinnym Birmingham. Muzyk nie opuścił tego miejsca i to w jego okolicach, dokładniej we wiosce Jordans, spędził ostatnie chwile życia. Przez Birmingham zaś przejechał pod koniec lipca kondukt żałobny, który zatrzymał się tuż przy ławeczce, zlokalizowanej w mieście, poświęconej właśnie zespołowi Black Sabbath.

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Birmingham będzie świętować w tym roku pierwszy w historii Dzień Ozzy'ego Osbourne'a!

Jak poinformowały właśnie same władze miasta Birmingham, po raz pierwszy w tym roku, dokładnie 22 lipca, czyli w dniu pierwszej rocznicy śmierci Ozzy'ego Osbourne'a, obchodzony będzie Dzień Ozzy'ego Osbourne'a! Oczywiście w jego ramach odbędzie się wiele różnych wydarzeń, jak muzyczne występy na żywo w różnych miejscach Birmingham, m.in. grupy dętej Bostin Brass, która grała na pogrzebie muzyka czy City of Birmingham Symphony Orchestra. Do tego dochodzą także pokazy filmów dokumentalnych i sztuki ulicznej w hołdzie Ozzy'emu.

Wyjątkowej odsłony doczeka się także słynna ławeczka i most imienia Black Sabbath, jednymi z punktów centralnych obchodów będą także Birmingham Museum & Art Gallery oraz stacja kolejowa Birmingham New Street. Wiadomo także, że do sprzedaży trafi specjalny, limitowany wzór koszulek "Ozzy Day", na której znajdzie się nadruk ze zdjęciem "Księcia Ciemności" właśnie z jego ostatniego koncertu.

Na ten moment nie jest jasne, czy inicjatywa będzie kontynuowana co roku.

Tak wyglądał pogrzeb Ozzy'ego Osbourne'a: