Jan Paweł z "1670" wkracza do Wrocławia z monumentalną Panoramą. Darmowe bilety wkrótce

Sarmackie ambicje tytułowego bohatera nie znają granic. Jak stwierdził sam Jan Paweł, jego dzieło ma być najdłuższe w historii, po czym zagonił lokalnych chłopów do malowania. Owocem tych starań jest Panorama 1670 – spektakularne widowisko artystyczne ukazujące uniwersum Adamczewskich z właściwym dla głównego bohatera rozmachem. Odwiedzający będą mogli wyruszyć w pełną absurdalnego humoru, ukrytych detali i komediowych nawiązań wędrówkę przez wydarzenia znane ze wszystkich trzech odsłon popularnej produkcji.

ESKA COMMENTERY 1670 to pop-kulturowy fenomen!

Od przejęcia całej całości Adamczychy, przez marzenie o tym, by jego serce spoczęło na Wawelu, aż po wysłanie chłopa na Księżyc – ambicje Jana Pawła wykraczają poza wszelkie ramy. Myślę, że gdyby kiedykolwiek usłyszał o największej panoramie w historii Polski, mógłby potraktować to jak wyzwanie – mówi Bartłomiej Topa, odtwórca roli Jana Pawła Adamczewskiego w serialu 1670. – Wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć skali aspiracji Jana Pawełka i w jego charakterystycznym stylu świętować bogaty świat serialu, zapraszamy tego lata do Wrocławia – dodaje.

Dla fanów przygotowano niezwykłą gratkę we wrocławskiej Hali Stulecia. Posiadacze bezpłatnych wejściówek będą mogli odwiedzić to miejsce w terminie od 5 do 23 sierpnia, aby zajrzeć za kulisy tworzenia serialu. Specjalnie przygotowana ekspozycja pozwoli poczuć się jak pełnoprawny uczestnik sarmackiej rzeczywistości znanej ze szklanego ekranu.

Wrocławska Hala Stulecia nie pierwszy raz podejmuje współpracę ze światem filmowym, a i sam Wrocław nie po raz pierwszy działa bliżej z Netflixem i jego produkcjami – mówi Radosław Michalski, Dyrektor Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia. – To okazja do promocji nie tylko samego obiektu, w którym powstała niejedna filmowa produkcja, ale też oryginalnego dzieła, do którego chcą nawiązać bohaterowie sprzed 356 lat, czyli Panoramy Racławickiej, która ma swój dom właśnie we Wrocławiu – dodaje.

Darmowe wejściówki na wystawę 1670 we Wrocławiu

Chętni na spotkanie ze światem sarmatów muszą zarezerwować darmowe wejściówki przez serwis Going.app. Rezerwacja pierwszej partii biletów rozpocznie się w dniu 26 czerwca. Aktualne informacje o wydarzeniu oraz kolejnych terminach udostępniania pul wejściówek można śledzić na oficjalnym profilu na Facebooku.

Trzeci sezon serialu "1670" zadebiutuje na platformie Netflix 5 sierpnia.

Gdzie kręcono serial "1670"? Adamczycha Jana Pawła istnieje naprawdę!