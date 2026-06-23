Jan Paweł z "1670" wkracza do Wrocławia z monumentalną Panoramą. Darmowe bilety wkrótce

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-23 12:46

Sierpień we wrocławskiej Hali Stulecia zapowiada się wyjątkowo dzięki sarmackiej dumie Jana Pawła Adamczewskiego. Z okazji premiery trzeciego sezonu serialu "1670", Netflix przygotował Panoramę 1670 – gigantyczny obraz malowany ręcznie, który przewyższa długością słynne polskie dzieła o dokładnie 1670 mm. Wystawę odsłaniającą sekrety produkcji będzie można zwiedzać od 5 do 23 sierpnia, a wejściówki udostępnione zostaną bezpłatnie.

Jan Paweł Adamczewski w sarmackim stroju z haftowanym kogutem, peruką i makijażem, trzymający fajkę, oparty o stół z miniaturowymi elementami. Więcej o trzecim sezonie 1670 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Jarosław Sosiński/ Netflix/ Materiały prasowe

Sarmackie ambicje tytułowego bohatera nie znają granic. Jak stwierdził sam Jan Paweł, jego dzieło ma być najdłuższe w historii, po czym zagonił lokalnych chłopów do malowania. Owocem tych starań jest Panorama 1670 – spektakularne widowisko artystyczne ukazujące uniwersum Adamczewskich z właściwym dla głównego bohatera rozmachem. Odwiedzający będą mogli wyruszyć w pełną absurdalnego humoru, ukrytych detali i komediowych nawiązań wędrówkę przez wydarzenia znane ze wszystkich trzech odsłon popularnej produkcji.

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Od przejęcia całej całości Adamczychy, przez marzenie o tym, by jego serce spoczęło na Wawelu, aż po wysłanie chłopa na Księżyc – ambicje Jana Pawła wykraczają poza wszelkie ramy. Myślę, że gdyby kiedykolwiek usłyszał o największej panoramie w historii Polski, mógłby potraktować to jak wyzwanie – mówi Bartłomiej Topa, odtwórca roli Jana Pawła Adamczewskiego w serialu 1670. – Wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć skali aspiracji Jana Pawełka i w jego charakterystycznym stylu świętować bogaty świat serialu, zapraszamy tego lata do Wrocławia – dodaje.

Dla fanów przygotowano niezwykłą gratkę we wrocławskiej Hali Stulecia. Posiadacze bezpłatnych wejściówek będą mogli odwiedzić to miejsce w terminie od 5 do 23 sierpnia, aby zajrzeć za kulisy tworzenia serialu. Specjalnie przygotowana ekspozycja pozwoli poczuć się jak pełnoprawny uczestnik sarmackiej rzeczywistości znanej ze szklanego ekranu.

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Wrocławska Hala Stulecia nie pierwszy raz podejmuje współpracę ze światem filmowym, a i sam Wrocław nie po raz pierwszy działa bliżej z Netflixem i jego produkcjami – mówi Radosław Michalski, Dyrektor Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia. – To okazja do promocji nie tylko samego obiektu, w którym powstała niejedna filmowa produkcja, ale też oryginalnego dzieła, do którego chcą nawiązać bohaterowie sprzed 356 lat, czyli Panoramy Racławickiej, która ma swój dom właśnie we Wrocławiu – dodaje.

Darmowe wejściówki na wystawę 1670 we Wrocławiu

Chętni na spotkanie ze światem sarmatów muszą zarezerwować darmowe wejściówki przez serwis Going.app. Rezerwacja pierwszej partii biletów rozpocznie się w dniu 26 czerwca. Aktualne informacje o wydarzeniu oraz kolejnych terminach udostępniania pul wejściówek można śledzić na oficjalnym profilu na Facebooku.

Trzeci sezon serialu "1670" zadebiutuje na platformie Netflix 5 sierpnia.

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