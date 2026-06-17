Quiz filmowy. Dopasuj postać graną przez Bogusława Lindę do odpowiedniej produkcji!

Bogusław Linda to bez wątpienia jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Przyszedł na świat w 1952 w Toruniu, a w 1975 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Już w latach siedemdziesiątych mogliśmy go zobaczyć na ekranie (chociażby w serialu Czarne chmury). Przełomowa okazała się jednak rola w filmie Przypadek (1981) w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.

Największy sukcesy Linda święcił z kolei w kolejnej dekadzie. A to za sprawą kultowych Psów (1992) Władysława Pasikowskiego. Od tamtej pory aktor był kojarzony z symbolem "twardego faceta". Później zagrał jeszcze w dwóch kolejnych częściach produkcji: Psy 2. Ostatnia krew (1994) i Psy 3. W imię zasad (2020). Ponadto w latach dziewięćdziesiątych wystąpił w takich produkcjach, jak m.in. Kroll, Tato, Sara czy Szczęśliwego Nowego Jorku.

Boguś Linda był niczym polski Casanova. Z tymi kobietami był naprawdę blisko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiele z jego ról okazało się kultowych, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Dlatego też uznaliśmy, że warto sprawdzić Waszą wiedzę odnośnie postaci, w które się na przestrzeni lat wcielił Bogusław Linda. Stworzyliśmy quiz, który polega na dopasowaniu postaci granej przez aktora do odpowiedniej produkcji.

Całość składa się z dziesięciu pytań i jest doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie jego najsłynniejsze role (prawdziwi fani nie powinni mieć większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów). Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: