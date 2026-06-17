Quiz: "RZ" czy "Ż" - jak napisać to słowo?
Język polski z pewnością nie należy do tych najłatwiejszych. Nic więc dziwnego, że zdarza nam się popełniać błędy ortograficzne. Perfekcyjna znajomość ortografii to zdecydowanie rzadkość. Dlaczego? Wszystko przez to, że w naszym języku nie brakuje wyjątków, które potrafią spędzić sen z powiek. I to nie tylko uczniom w szkole, ale również dorosłym.
Na naszej stronie pojawił się właśnie kolejny ortograficzny quiz. Tym razem dotyczący pisowni "RZ" i "Ż". Nie będzie on łatwy. Tylko najlepsi będą w stanie uzyskać komplet punktów.
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