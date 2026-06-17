Quiz dla miłośników ortografii. Wyrazy z "RZ" oraz "Ż". Jak poprawnie je zapisać?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-17 7:31

Czy znasz na pamięć wszystkie zasady rządzące polską ortografią, czy może polegasz na swojej intuicji i pamięci wzrokowej? Czas na quiz na temat wyrazów z "RZ" oraz "Ż". To jedno z najbardziej klasycznych wyzwań w naszym języku, które potrafi przyprawić o zawrót głowy nawet największych ekspertów.

Quiz
Autor: zdj. ilustracyjne/ Pixabay.com

Quiz: "RZ" czy "Ż" - jak napisać to słowo?

Język polski z pewnością nie należy do tych najłatwiejszych. Nic więc dziwnego, że zdarza nam się popełniać błędy ortograficzne. Perfekcyjna znajomość ortografii to zdecydowanie rzadkość. Dlaczego? Wszystko przez to, że w naszym języku nie brakuje wyjątków, które potrafią spędzić sen z powiek. I to nie tylko uczniom w szkole, ale również dorosłym. 

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Na naszej stronie pojawił się właśnie kolejny ortograficzny quiz. Tym razem dotyczący pisowni "RZ" i "Ż". Nie będzie on łatwy. Tylko najlepsi będą w stanie uzyskać komplet punktów.

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