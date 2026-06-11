Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Myślę, że spora część naszego obecnego sukcesu wynika z faktu, że jesteśmy gotowi analizować rynek i cały czas się uczyć. Większość muzyków nie ma okazji wchodzić na rynek z przemyślaną strategią. Na szczęście dla nas, nasz management nauczył nas, jak śledzić to, co aktualne, bez jednoczesnego tracenia własnej integralności; jak zachować drapieżność, pozostając jednocześnie na czele tego, co jest w tym momencie najważniejsze – powiedział lider Megadeth dla amerykańskiego magazynu Billboard. Mustaine nie ukrywał, że miał jeden cel: chciał zdobyć upragnione pierwsze miejsce na liście w rodzimym kraju. Pomóc miał w tym nowy menedżer Bud Prager, który wcześniej współpracował z grupą Foreigner. Wymusił na zespole drastyczną zmianę podejścia do pisania utworów. Dążył do maksymalnego uproszczenia formy, aby kolejna płyta trafiła do jak najszerszego grona odbiorców. Jego sugestie wpłynęły na ostateczny kształt części tekstów oraz repertuaru, który znalazł się na Cryptic Writings.

Brak pośpiechu

Dwa poprzednie albumy Megadeth wyprodukował Max Norman. Logicznym posunięciem byłoby jego ponowne zatrudnienie. Tak się jednak nie stało. – Max wymyślił tę bzdurną formułę, że każda piosenka musiała mieć 120 uderzeń na minutę, żeby trafić do radia. Kiedy ludzie podejmują tak drastyczne decyzje i to się nie sprawdza, zazwyczaj kończy się to, w taki czy inny sposób, utratą pracy – przyznał wprost Mustaine, cytowany w książeczce do wznowienia Cryptic Writings, które ukazało się w 2004. Na jego miejsce wskoczył gitarzysta Dann Huff, który nie był oczywistym wyborem. Wystarczy wspomnieć, że nigdy wcześniej niczego nie produkował. Znał się jednak na mechanizmach, które obowiązywały w stacjach radiowych.

– Nagranie tej płyty od pierwszej nuty do miksu zajęło nam ok. roku. Dużo materiału napisaliśmy w trasie, część później. Ponieważ nie spieszyliśmy się, utwory ułożyły się naturalnie – powiedział gitarzysta Marty Friedman dla Rocknotes Webzine. Grupa pracowała w studiu The Tracking Room w Nashville, dzięki czemu muzycy mogli oderwać się od codziennego życia i skupić wyłącznie na pracy.

– Tworzenie materiału składa się z kilku różnych etapów. Pierwsza faza to wymyślanie pomysłów. Potem, kiedy mamy już ich mnóstwo – z których część jest kompletna od samego początku, a inne gdzieś tam krążą i wiszą w powietrzu – pracujemy nad nimi, aby naprawdę złożyły się w całość. Jedno jest pewne: jeśli pojawi się riff, melodia, a nawet tekst, który chociaż w najmniejszym stopniu przypomina cokolwiek, co zrobiliśmy wcześniej, to albo to zmieniamy, albo wyrzucamy do kosza – opowiadał z kolei basista David Ellefson dla portalu 8m.com. Grupa nie zamierzała się więc powtarzać na Cryptic Writings.

Przesuwanie granic

Płyta ukazała się na rynku 17 czerwca 1997. I dotarła do dziesiątego miejsca na liście Billboard 200 (w pierwszym tygodniu rozeszło się 75 tys. egzemplarzy). Cryptic Writings przyniósł zespołowi także jeden z największych przebojów w karierze – utwór Trust. Cztery miesiące po premierze siódmy album Megadeth pokrył się natomiast złotem w USA. Jeśli chodzi o recenzje, to następca Youthanasii podzielił dziennikarzy, słuchaczy – jak już zostało to wspomniane we wstępie – również. Dla wielu osób Cryptic Writings był symbolem zbytniego przesuwania się zespołu w stronę komercyjnego grania.

– Uważam, że na "Cryptic Writings" trafiliśmy w sedno. Ten krążek odniósł sukces. Słychać, że to wciąż my, którzy postanowili trochę poprzesuwać granie, aby poeksperymentować – powiedział, po latach, Ellefson w podcaście 100 Songs That Define Heavy Metal. Basista Megadeth wspomniał o eksperymentach, które najbardziej dały o sobie znać przy okazji następnego albumu, Risk z 1999.

Jakie ciekawostki skrywa Cryptic Writings? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy nasze zestawienie najlepszych albumów w dyskografii Megadeth: