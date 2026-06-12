Najsłynniejsze teksty Solejukowej z serialu "Ranczo"! Przekonaj się, czy zdołasz je uzupełnić w quizie!

Serial Ranczo od samego początku obfitował w świetnie napisane i zarysowane postaci. Lucy, Kusy, Wójt, Proboszcz, Michałowa, bywalcy słynnej "ławeczki", Klaudia, Czerepach czy oczywiście Solejukowa. Postać ta wysuwała się na pierwszy plan z biegiem serii, by z pobocznej bohaterki, matki skupionej na opiece nad gromadką dzieci w malutkiej, zniszczonej chatce, stać się jednym z centralnych charakterów. Metamorfoza Kazimiery Solejuk, jej "wyzwolenie się" spod jarzma uzależnionego od alkoholu męża i przeistoczenie się w kobietę pewną siebie, inteligentną, wykształconą, szybko uczącą się, mającą życiowe szczęście, talent do języków i tworzenia biznesów, jest zdaje się jedną z najbardziej imponujących w historii polskiej telewizji. Ogromna w tym zasługa genialnej Katarzyny Żak, która brawurowo stworzyła bohaterkę dziś już ikoniczną, do tego słynącą z barwnego języka.

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Najlepsze powiedzonka Solejukowej z “Rancza” - znasz te cytaty? Przynajmniej 7/10 w tym quizie to obowiązek! Pytanie 1 z 10 Uzupełnij wypowiedź Solejukowej: "Pani patrzy, tego... sztuk jest, toż to całe stado!" Sześć Siedem Osiem Następne pytanie