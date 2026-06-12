Najsłynniejsze teksty Solejukowej z serialu "Ranczo"! Przekonaj się, czy zdołasz je uzupełnić w quizie!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-12 13:40

"Ranczo" słynie ze świetnie zbudowanych postaci, z którymi widzowie mogli się utożsamiać, którzy budzili u nich bardziej sympatię, a niekiedy raczej niechęć. Jedną z najsłynniejszych bohaterek kultowego serialu jest Kazimiera Solejuk. Początkowo skupiona na wychowaniu gromadki dzieci matka, szybko stała się odważną bizneswoman i poszła na studia - czy pamiętasz jej słynne już teksty?

Dobrze znasz kultowe teksty Solejukowej z Rancza ? Czas to sprawdzić w quizie dla śmiechu!
Autor: Listopad 2012, Na Planie Rancza - Obsługuje Voletka, Katarzyna Żak/ AKPA

Serial Ranczo od samego początku obfitował w świetnie napisane i zarysowane postaci. Lucy, Kusy, Wójt, Proboszcz, Michałowa, bywalcy słynnej "ławeczki", Klaudia, Czerepach czy oczywiście Solejukowa. Postać ta wysuwała się na pierwszy plan z biegiem serii, by z pobocznej bohaterki, matki skupionej na opiece nad gromadką dzieci w malutkiej, zniszczonej chatce, stać się jednym z centralnych charakterów. Metamorfoza Kazimiery Solejuk, jej "wyzwolenie się" spod jarzma uzależnionego od alkoholu męża i przeistoczenie się w kobietę pewną siebie, inteligentną, wykształconą, szybko uczącą się, mającą życiowe szczęście, talent do języków i tworzenia biznesów, jest zdaje się jedną z najbardziej imponujących w historii polskiej telewizji. Ogromna w tym zasługa genialnej Katarzyny Żak, która brawurowo stworzyła bohaterkę dziś już ikoniczną, do tego słynącą z barwnego języka.

Solejukowa i jej słynne powiedzonka - spróbuj je uzupełnić w naszym quizie!

Solejukowa ma na swoim koncie wiele, dziś już zupełnie legendarnych, wypowiedzi. Czy na pewno dobrze je pamiętasz?

Czas to sprawdzić - rozwiąż quiz!

Najlepsze powiedzonka Solejukowej z “Rancza” - znasz te cytaty? Przynajmniej 7/10 w tym quizie to obowiązek!
Pytanie 1 z 10
Uzupełnij wypowiedź Solejukowej: "Pani patrzy, tego... sztuk jest, toż to całe stado!"
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