Męskie Granie 2026 na przedostatnim przystanku. O której godzinie odbędą się koncerty w Krakowie? [HARMONOGRAM]

Wraz z drugą połową lata festiwalowy sezon osiąga swój punkt kulminacyjny. Trudno wyobrazić sobie muzyczne lato w Polsce bez Męskiego Grania, imprezy z ponad 15-letnią tradycją. Tegoroczna edycja wystartowała pod koniec czerwca na żywieckiej scenie. Właśnie tam fani usłyszeli pierwsze występy tegorocznego składu Orkiestry Męskiego Grania, którą tworzą Zalia, Vito Bambino oraz Igor Herbut.

Co oznacza męskość | Męskie Granie w Kolumnie Zygmunta

Festiwal podróżował następnie przez Poznań i Gdańsk, aż zawitał do Wrocławia, gdzie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ze względu na gwałtowne załamanie pogody, obejmujące burze i silne ulewy, organizatorzy musieli ewakuować uczestników piątkowych (31 lipca) koncertów. Niestety, zaplanowane występy grup Łąki Łan oraz Pro8l3mu i Kultu w ramach projektu "Męskie Granie Przestawia" nie doszły do skutku. Publiczność zareagowała na ewakuację bardzo emocjonalnie, co zmusiło organizatorów do zaoferowania rekompensaty. Uczestnicy posiadający jednodniowe bilety na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu mają następujące opcje:

mogą z nich skorzystać podczas piątkowych koncertów w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

Z kolei osoby posiadające karnety na dwa dni we Wrocławiu otrzymały możliwość:

uczestnictwa w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

Męskie Granie w Krakowie. Sprawdź harmonogram koncertów w Muzeum Lotnictwa Polskiego

Obecnie Męskie Granie przygotowuje się do przedostatniego etapu swojej tegorocznej trasy. Scena zostanie wzniesiona na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wiemy już dokładnie, o jakiej porze zagrają poszczególni wykonawcy w piątek 7 sierpnia i sobotę 8 sierpnia. Poniżej prezentujemy szczegółowy godzinowy program koncertów, z podziałem na obydwie sceny i dni festiwalu:

Piątek, 7.08 — Kraków

Scena Główna

17:00 — Wiktor Dyduła

18:10 — Myslovitz

19:30 — Ralph Kaminski

21:05 — Kacperczyk

22:40 — Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika

23:15 — Męskie Granie Przedstawia: KULT

Scena Ż

17:40 — Piotr Odoszewski

18:55 — Daria ze Śląska

20:20 — Anna Maria Jopek

22:00 — Kosmonauci

Sobota, 8.08 — Kraków

Scena Główna

17:00 — Cinnamon Gum

18:10 — Błażej Król

19:35 — „Byłeś Serca Biciem” — Tribute to Andrzej Zaucha (Grażyna Łobaszewska, Kasia Lins, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra)

21:05 — Nosowska

22:50 — Męskie Granie Orkiestra 2026 (Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino)

Scena Ż

16:35 — Martyna Baranowska

17:40 — Matylda / Łukasiewicz

18:55 — Lech Janerka

20:25 — Edyta Bartosiewicz Solo Act

21:55 — MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”

Po wizycie w Małopolsce, wydarzenie zamknie swoje tegoroczne letnie podróże na lotnisku Bemowo w Warszawie, gdzie w dniach 21-22 sierpnia odbędzie się wielki finał trasy.

Męskie Granie. Oto ranking hymnów festiwalu: od najsłabszego do najlepszego: