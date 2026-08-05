Męskie Granie 2026 na przedostatnim przystanku. O której godzinie odbędą się koncerty w Krakowie? [HARMONOGRAM]

Wraz z drugą połową lata festiwalowy sezon osiąga swój punkt kulminacyjny. Trudno wyobrazić sobie muzyczne lato w Polsce bez Męskiego Grania, imprezy z ponad 15-letnią tradycją. Tegoroczna edycja wystartowała pod koniec czerwca na żywieckiej scenie. Właśnie tam fani usłyszeli pierwsze występy tegorocznego składu Orkiestry Męskiego Grania, którą tworzą Zalia, Vito Bambino oraz Igor Herbut.
Festiwal podróżował następnie przez Poznań i Gdańsk, aż zawitał do Wrocławia, gdzie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ze względu na gwałtowne załamanie pogody, obejmujące burze i silne ulewy, organizatorzy musieli ewakuować uczestników piątkowych (31 lipca) koncertów. Niestety, zaplanowane występy grup Łąki Łan oraz Pro8l3mu i Kultu w ramach projektu "Męskie Granie Przestawia" nie doszły do skutku. Publiczność zareagowała na ewakuację bardzo emocjonalnie, co zmusiło organizatorów do zaoferowania rekompensaty. Uczestnicy posiadający jednodniowe bilety na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu mają następujące opcje:
- mogą z nich skorzystać podczas piątkowych koncertów w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).
Z kolei osoby posiadające karnety na dwa dni we Wrocławiu otrzymały możliwość:
- uczestnictwa w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).
Męskie Granie w Krakowie. Sprawdź harmonogram koncertów w Muzeum Lotnictwa Polskiego
Obecnie Męskie Granie przygotowuje się do przedostatniego etapu swojej tegorocznej trasy. Scena zostanie wzniesiona na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wiemy już dokładnie, o jakiej porze zagrają poszczególni wykonawcy w piątek 7 sierpnia i sobotę 8 sierpnia. Poniżej prezentujemy szczegółowy godzinowy program koncertów, z podziałem na obydwie sceny i dni festiwalu:
Piątek, 7.08 — Kraków
Scena Główna
- 17:00 — Wiktor Dyduła
- 18:10 — Myslovitz
- 19:30 — Ralph Kaminski
- 21:05 — Kacperczyk
- 22:40 — Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika
- 23:15 — Męskie Granie Przedstawia: KULT
Scena Ż
- 17:40 — Piotr Odoszewski
- 18:55 — Daria ze Śląska
- 20:20 — Anna Maria Jopek
- 22:00 — Kosmonauci
Sobota, 8.08 — Kraków
Scena Główna
- 17:00 — Cinnamon Gum
- 18:10 — Błażej Król
- 19:35 — „Byłeś Serca Biciem” — Tribute to Andrzej Zaucha (Grażyna Łobaszewska, Kasia Lins, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra)
- 21:05 — Nosowska
- 22:50 — Męskie Granie Orkiestra 2026 (Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino)
Scena Ż
- 16:35 — Martyna Baranowska
- 17:40 — Matylda / Łukasiewicz
- 18:55 — Lech Janerka
- 20:25 — Edyta Bartosiewicz Solo Act
- 21:55 — MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”
Po wizycie w Małopolsce, wydarzenie zamknie swoje tegoroczne letnie podróże na lotnisku Bemowo w Warszawie, gdzie w dniach 21-22 sierpnia odbędzie się wielki finał trasy.