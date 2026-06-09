Oto najlepsze metalowe albumy wydane w latach 90. według sztucznej inteligencji [TOP10]

Lata dziewięćdziesiąte przede wszystkim kojarzą nam się z grunge'em. Nie da się ukryć, że w tamtej dekadzie rządziły takie zespoły, jak Nirvana czy Pearl Jam. W świecie metalu, na szczęście, też sporo dobrego się działo.

Z jednej strony starzy mistrzowie udowadniali, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Wystarczy wspomnieć o Megadeth czy Judas Priest. Z drugiej strony – pojawiła się nowa, głodna krew. Pantera wstrzyknęła w gatunek niespotykaną wcześniej, surową agresję i potężny "groove".

Lata 90. były też czasem absolutnej artystycznej wolności i eksperymentów. To wtedy zespoły takie jak Tool czy Opeth udowodniły, że metal może być skomplikowaną, wielowarstwową sztuką. Z kolei formacje pokroju Korna czy Deftones położyły podwaliny pod nowoczesne, alternatywne brzmienia przełomu wieków.

Metal to najbardziej inteligentny gatunek muzyczny. To wszystko można wyczytać z badań Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W ciągu tych dziesięciu lat powstały legendarne albumy, które do dziś stanowią punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń muzyków. Który z nich jest tym najlepszym? W tym temacie powstało mnóstwo rankingów będące pewnego rodzaju drogowskazem.

A jak na to pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić za sprawą Gemini, czyli narzędzia od Google'a.

– Przy układaniu miejsc brałem pod uwagę nie tylko techniczną doskonałość i to, jak te płyty brzmią dzisiaj, ale też ich wpływ na rozwój gatunku i rewolucję, jaką wywołały w tamtej dekadzie – mogliśmy przeczytać w odpowiedzi na nasze zapytanie. Następnie AI zaprezentowało nam ranking obejmujący dwadzieścia metalowych albumów z lat 1990-1999.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 11-20. Oto one:

20. Korn – Korn (1994)

(1994) 19. Carcass – Heartwork (1993)

(1993) 18. Meshuggah – Chaosphere (1998)

(1998) 17. Mayhem – De Mysteriis Dom Sathanas (1994)

(1994) 16. Paradise Lost – Gothic (1991)

(1991) 15. Rammstein – Sehnsucht (1997)

(1997) 14. Machine Head – Burn My Eyes (1994)

(1994) 13. Darkthrone – A Blaze in the Northern Sky (1992)

(1992) 12. Deftones – Around the Fur (1997)

(1997) 11. Sepultura – Chaos A.D. (1993)

Jakie albumy znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy zestawienie najlepszych utworów Iron Maiden według użytkowników portalu "Rate Your Music":