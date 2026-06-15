Nowy album A Perfect Circle jest już w drodze? "Pracujemy nad czymś"

Pod koniec maja 2026 roku formacja A Perfect Circle udostępniła całkowicie premierowy utwór zatytułowany Starless. Wspomniany kawałek, rzecz jasna, narobił fanom ogromnego apetytu. Zwłaszcza, że w kwietniu minęło już osiem lat od premiery ostatniego albumu grupy, Eat the Elephant.

W ubiegłym roku gitarzysta Billy Howerdel, który odpowiada za większość muzyki APC, ujawnił, że pracuje nad premierowymi utworami, które mogą trafić na kolejną płytę zespołu.

W nowym wywiadzie dla radia 93X Howerdel został zapytany o następcę Eat the Elephant.

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Więcej muzyki jest już w drodze. W duchu elastycznych terminów nie podam Wam konkretnej daty, ale pracujemy nad czymś. Obecnie jesteśmy w trasie. Trudno zrobić coś konkretnego, kiedy się koncertuje. Czasami podchodzę do tego optymistycznie, myśląc, że to się uda, a tymczasem jesteśmy po sześciu koncertach, w trasie spędziliśmy ok. dwóch tygodni, i to dziś jest pierwszy dzień, kiedy naprawdę się wyspałem, choć może na to nie wyglądać. Po prostu spałem, poszedłem na siłownię, zjadłem posiłek, połączyłem się z tobą, a wcześniej tak to nie wyglądało. Żeby ostro ruszyć z kopyta z nowym albumem, potrzebuję po prostu więcej takich dni – powiedział muzyk.

Przypomnijmy, że 2024, z myślą o wspólnej EP-ce Sessanta E.P.P.P. z Pusciferem oraz Primusem, grupa A Perfect Circle przygotowała natomiast utwór Kindred.

Obecnie w składzie APC, oprócz Howerdela, znajdują się także: wokalista Maynard James Keenan, basista Matt McJunkins, gitarzysta Greg Edwards (zastępuje na koncertach Jamesa Ihę) i perkusista Josh Freese.

Grupa powstała pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego roku. Założyli ją Howerdel oraz frontman Toola. Zespół zadebiutował na rynku rok później za sprawą albumu Mer de Noms.

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