Foo Fighters zagrają na Stadionie w Warszawie. Sprawdź najważniejsze informacje [BAGAŻ, GODZINA]

Zdaje się, że zespół Foo Fighters zawirowania z ostatnich lat ma już naprawdę za sobą. Grupa była zmuszona zmierzyć się ze śmiercią wieloletniego perkusisty, Taylora Hawkinsa i choć połączyła siły z Joshem Freesem, to okazało się, że nie był on muzykiem, który wpasował się do świata ekipy Dave'a Grohla. Doszło do głośno komentowanego, dokonanego przez telefon, zakończenia współpracy, co do dziś Freese zdaje się ma mieć za złe dawnym kolegom.

Już jesienią ubiegłego roku stało się jasne, że do Foo Fighters dołączył jeszcze do niedawna bębniarz Nine Inch Nails, Ilan Rubin. To z nim w składzie grupa weszła do studia i nagrała nowy album. Your Favorite Toy ukazał się w kwietniu i został okrzyknięty powrotem formacji do jej głośnych, żywych, gitarowych i brudnych korzeni. Obecnie Foo Fighters są w trakcie trasy koncertowej, na której promują najnowszy krążek.

W ramach tegorocznej serii występów po Europie Foos dotrą także do Polski - i to na koncert stadionowy! Grupa zagra już za moment, w poniedziałek 15 czerwca na warszawskim PGE Narodowym. W sprzedaży wciąż są dostępne bilety na wydarzenie.

Foo Fighters - 5 ciekawostek o albumie "The Colour and the Shape" | Jak dziś rockuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O której Foo Fighters wejdą na scenę? [HARMONOGRAM KONCERTU]

Koncert już dosłownie za chwilę, poznaliśmy więc jego harmonogram. Przedstawia się on następująco:

16:30 - otwarcie bram

17:30 - Otoboke Beaver

18:30 - Royel Otis

20:00 - Foo Fighters

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Co z bagażem na Foo Fighters?

Co natomiast z wnoszeniem bagaży, toreb i plecaków na koncert? Podano poniższy komunikat:

"Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt".

Organizatorem koncertu jest Live Nation.

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