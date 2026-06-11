Foo Fighters rozpoczęli trasę koncertową po Europie! Jakiej setlisty można się spodziewać w Polsce?

Foo Fighters bez wątpienia jest dziś jednym z największych zespołów rockowych. Formacja, która powstała po tragicznym końcu Nirvany, dowodzona przez Dave'a Grohla, umiejętnie wpisała się ze swoim brzmieniem na rodzący się w drugiej połowie lat 90. post grunge.

Amerykańska kapela działa więc już on ponad trzech dekad, mając obecnie na koncie dwanaście studyjnych płyt. Najbardziej aktualną pozostaje Your Favorite Toy, która ujrzała światło dzienne w kwietniu tego roku. Płyta została wydana po mających miejsce w ostatnich latach sporych zawirowaniach wokół Foos: śmierć Taylora Hawkinsa, romansowo-tacierzyński skandal Dave'a Grohla, mało eleganckie pożegnanie z Joshem Freesem, aż w końcu połączenie sił z nowym bębniarzem, Ilanem Robinem i skupienie się na tym, co Foo Fighters jako zespół są w stanie robić najlepiej, czyli nagrywanie i występowanie.

Foo Fighters - 5 ciekawostek o albumie "The Colour and the Shape" | Jak dziś rockuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Foo Fighters rozpoczęli europejską trasę koncertową! Taka setlista wybrzmiała w Norwegii!

Zespół właśnie rozpoczął swoją tegoroczną europejską trasę koncertową. Już od kilku miesięcy wiadome jest, że w jej ramach Foos zagrają także w Polsce, dokładniej na warszawskim PGE Narodowym, do tego już dosłownie za moment, gdyż w poniedziałek 15 czerwca.

Pierwszy pokaz w ramach serii występów już za nami! Foo Fighters zagrali w środę 10 czerwca w Norwegii w tamtejszej Unity Arena, dzięki czemu wiemy już, jakiej, przynajmniej mniej więcej, setlisty można się spodziewać na koncercie w Warszawie.

Foo Fighters zagrali w Norwegii imponujący, gdyż trwający aż 3 godziny set, w ramach którego wybrzmiało aż 28 utworów! Co ciekawe, pokaz został podzielony na cztery części. W ramach pierwszej, klasycznej, kapela zagrała takie klasyki, jak The Pretender, These Days czy My Hero i No Son of Mine z fragmentem Ace of Spades Motörhead. Kolejno miała miejsce część akustyczna, podczas której pierwszy raz od 16 lat grupa zagrała Marigold czy uwielbiane Times Like These.

Jeśli chodzi o niespodzianki, setlista objęła debiuty na trasie: Breakout oraz The Teacher. Ogólnie rzecz ujmując, Foos postawili na klasyki ze swoich najbardziej cenionych albumów: There Is Nothing Left to Lose oraz The Colour and the Shape, z najnowszej płyty zaś wybrzmiały cztery kawałki: Caught in the Echo, Off All People, Window i Your Favorite Toy.

Setlista, która wybrzmiała na koncercie Foo Fighters w Norwegii 10 czerwca

All My Life Of All People The Pretender Rope Stacked Actors These Days Walk My Hero Learn to Fly No Son of Mine

Część akustyczna:

Wheels Marigold Big Me Times Like These

Caught in the Echo Generator Your Favorite Toy Invincible / Tap Dancing in a Minefield Monkey Wrench Hey, Johnny Park! Window Breakout Aurora This Is a Call Best of You

Bis:

The Teacher Exhausted Everlong

Oto TOP 10 utworów, najczęściej granych przez Dave’a Grohla i spółkę na żywo: