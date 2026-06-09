Nirvana - ciekawostki o "Bleach". Co skrywa debiut grupy Kurta Cobaina? | Jak dziś rockuje?

Być może Nirvana nigdy by nie powstałą, gdyby pewnego razu na swojej drodze nie stanęli Kurt Cobain i Krist Novoselic. Nastolatkowie uczęszczali razem do Aberdeen High School i szybko stało się jasne, że łączy ich pasja muzyczna, szczególnie do tych punkowych klimatów. Kurt i Krist spotykali się często w miejscu, gdzie przed koncertami próby miał zespół Melvins. Cobain dał koledze do odsłuchu demo swojej kapeli Fecal Matter, jednak Novoselic przesłuchał ją dopiero... trzy lata później. Następnie odezwał się do szkolnego kolegi i zaproponował założenie własnej grupy. Początkowo działali jako The Sellouts i skupiali się na wykonywaniu coverów Creedence Clearwater Revival. Krist śpiewał i grał na gitarze, Kurt zasiadł za perkusją, pomysł szybko jednak spalił na panewce. Kolejne miesiące to kolejne projekty, zorientowane jednak już na pisanie własnej muzyki, Kurt przeszedł za mikrofon i zajął się gitarą, Krist zaś chwycił za bas, jako perkusistę zrekrutowano Aarona Burckharda. Zajęto się wyborem nazwy dla nowo powstałej formacji i sporo pomysłów później postawiono na Nirvanę, której pierwszy koncert datowany jest na 19 marca 1988 roku, jeszcze wcześniej, w styczniu, kapela nagrała pierwsze dema.

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Czas debiutować

Szukanie kogoś odpowiedniego na stanowisko perkusisty szło jednak jak po gruzie. Kurt i Krist stracili kontakt z Burckhardem, a nagrywać z nimi zaczął Dale Crovere z Melvins. Gdy nie mógł już dalej pomagać grupie, polecił im nawiązać współpracę z Davem Fosterem, który jednak trafił do więzienia, a do składu powrócił Aaaron, który ponownie odszedł po kłótni z Cobainem, a po wyjściu na wolność do składu wrócił... Foster! Chwilę wcześniej jednak Kurt i Krist poznali Chada Channinga, z którym ostatecznie zdecydowali się połączyć siły na dłużej.

W listopadzie 1988 roku ukazał się debiutancki singiel Nirvany. Love Buzz zaskakująco osiągnął pewien sukces, a wytwórnia Sub Pop poleciła kapeli, by ta poszła za ciosem i nagrała całą EP-kę. 24 grudnia 1988 roku pod pieczą Jacka Endino rozpoczęły się pełnoprawne sesje nagraniowe, a w ciągu około trzech tygodni formacja stworzyła materiał, który śmiało mógł złożyć się na cały album. Na jego wydanie label... nie miał jednak odpowiednich środków, przez co jego premiera opóźniła się o dobre kilka miesięcy. Nagrania za to opłacił, zupełnie zachwycony Nirvaną, gitarzysta Jason Everman, który na krótko dołączył do grupy jako drugi gitarzysta, dostał także kredyt uznaniowy na wkładce do krążka mimo tego, że na nim nie zagrał.

Jeszcze przed wydaniem wydawnictwa, Sub Pop czuło, że ma w rękach coś dużegoi przedłożyła Nirvanie do popisania kontrakt na kolejne projekty. Nadszedł czas wydania debiutu Nirvany. Ten ujrzał światło dzienne jako Bleach dokładnie 15 czerwca 1989 roku, jednak label w ogóle nie przykładał uwagi do jego promocji, co szczególnie frustrowało Kurta. W związku z tym krążek nie sprzedawał się zbyt dobrze, choć zyskał uznanie krytyków i stał się popularny w uniwersyteckich rozgłośniach radiowych.

Ciekawostki o debiucie Nirvany

Już po ogromnym sukcesie Nevermind, Bleach został wydany ponownie, dzięki czemu udało mu się zadebiutować na światowych listach przebojów. Dziś debiut Nirvany cieszy się wśród fanów i fanek formacji szczególnym statusem. Jakie ciekawostki skrywa Bleach? Sprawdź w galerii: