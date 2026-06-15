Morrissey ofiarą gigantycznego cyberataku w sieci. Pojawiło się oficjalne oświadczenie

Morrissey to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych i wyrazistych postaci w historii alternatywnego rocka. Często obrywało się wokaliście, znanemu z The Smiths, w mediach za ostre wypowiedzi. Teraz natomiast Morrissey stał się ofiarą oszustów. Właśnie ujawniono, że w sieci prężnie działały osoby podszywające się pod wokalistę.

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Osiemnaście miesięcy temu firma The Web Sheriff skontaktowała się z byłym menedżerem Morrisseya, Merckiem Mercuriadisem. Poinformowała go, że odkryła "najgorszy przypadek kradzieży tożsamości w sieci". Mianowicie dziewięć osób podających się za Morrisseya, które działały w imieniu różnych grup politycznych. Publikowane oświadczenia nawoływały fanów Morrisseya do aktywnego wstępowania we frakcje i ruchy propagujące różne idee polityczne. Firma The Web Sheriff zaznaczyła, że choć nie jest to zjawisko nietypowe i dotknęło wielu znanych muzyków, to zagęszczenie osób podszywających się akurat pod Morrisseya było wyjątkowo wysokie – czytamy w oświadczeniu udostępnionym na stronie internetowej Morrisseya.

Co najciekawsze, jedna z osób miała być natomiast powiązana z... otoczeniem jednego z muzyków The Smiths.

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono także, że wokalista to technologiczny outsider. – Morrissey nigdy nie udzielał się na otwartych forach dyskusyjnych, nigdy nie posiadał smartfona, nie prowadził profili na Facebooku, X (dawniej Twitter), Instagramie czy TikToku, ani nie zapisał się do żadnej partii politycznej. Jego zasięg ogranicza się wyłącznie do strony M-central, która od samego początku jest prowadzona w Anglii – czytamy. Całe oświadczenie znajdziecie w tym miejscu.

Morrissey zagra w Polsce w 2026

Na początku lipca 2025, po ponad dekadzie przerwy, w naszym kraju zagrał Morrissey. Na kolejny występ artysty w Polsce tak długo czekać nie będziemy musieli. Wiadomo już, że wokalista wystąpi 9 lipca 2026 na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Organizatorem jest Winiary Bookings.

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