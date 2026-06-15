Morrissey ofiarą gigantycznego cyberataku w sieci. Pojawiło się oficjalne oświadczenie

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-15 12:50

Morrissey przez lata wywołał sporo skandali, ale to, co właśnie ujrzało światło dzienne, przechodzi ludzkie pojęcie! Legendarny wokalista The Smiths padł ofiarą zorganizowanego cyberataku. Oficjalne oświadczenie pojawiło się na stronie internetowej artysty.

Morrissey
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Morrissey ofiarą gigantycznego cyberataku w sieci. Pojawiło się oficjalne oświadczenie

Morrissey to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych i wyrazistych postaci w historii alternatywnego rocka. Często obrywało się wokaliście, znanemu z The Smiths, w mediach za ostre wypowiedzi. Teraz natomiast Morrissey stał się ofiarą oszustów. Właśnie ujawniono, że w sieci prężnie działały osoby podszywające się pod wokalistę. 

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Osiemnaście miesięcy temu firma The Web Sheriff skontaktowała się z byłym menedżerem Morrisseya, Merckiem Mercuriadisem. Poinformowała go, że odkryła "najgorszy przypadek kradzieży tożsamości w sieci". Mianowicie dziewięć osób podających się za Morrisseya, które działały w imieniu różnych grup politycznych. Publikowane oświadczenia nawoływały fanów Morrisseya do aktywnego wstępowania we frakcje i ruchy propagujące różne idee polityczne. Firma The Web Sheriff zaznaczyła, że choć nie jest to zjawisko nietypowe i dotknęło wielu znanych muzyków, to zagęszczenie osób podszywających się akurat pod Morrisseya było wyjątkowo wysokie – czytamy w oświadczeniu udostępnionym na stronie internetowej Morrisseya.  

Co najciekawsze, jedna z osób miała być natomiast powiązana z... otoczeniem jednego z muzyków The Smiths. 

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono także, że wokalista to technologiczny outsider. – Morrissey nigdy nie udzielał się na otwartych forach dyskusyjnych, nigdy nie posiadał smartfona, nie prowadził profili na Facebooku, X (dawniej Twitter), Instagramie czy TikToku, ani nie zapisał się do żadnej partii politycznej. Jego zasięg ogranicza się wyłącznie do strony M-central, która od samego początku jest prowadzona w Anglii – czytamy. Całe oświadczenie znajdziecie w tym miejscu

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Morrissey zagra w Polsce w 2026

Na początku lipca 2025, po ponad dekadzie przerwy, w naszym kraju zagrał Morrissey. Na kolejny występ artysty w Polsce tak długo czekać nie będziemy musieli. Wiadomo już, że wokalista wystąpi 9 lipca 2026 na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Organizatorem jest Winiary Bookings. 

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