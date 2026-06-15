Tony Iommi (Black Sabbath) z królewskim odznaczeniem! Legendarny muzyk został doceniony przez monarchę

W połowie maja 2026 roku, podczas zgromadzenia rady miejskiej, Tony Iommi otrzymał od Zafara Iqbala, burmistrza Birmingham, nagrodę Lord Mayor's Awards. Gitarzysta Black Sabbath został doceniony za wybitne osiągnięcia na polu muzycznym. To także wyraz uznania dla jego niezwykłego wpływu na tożsamość kulturalną i muzyczną miasta. Teraz natomiast Iommiego odznaczono tytułem MBE (Członka Orderu Imperium Brytyjskiego) w ramach prestiżowych, corocznych wyróżnień z okazji urodzin Króla (King's Birthday Honours).

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78-letni muzyk otrzymał to wyjątkowe odznaczenie zarówno za zasługi dla rozwoju muzyki, jak i za imponującą działalność charytatywną.

Cóż za niewiarygodny zaszczyt otrzymać Order Imperium Brytyjskiego (MBE)! Muzyka jest całym moim życiem i miałem ogromne szczęście dzielić tę podróż z wieloma niesamowitymi ludźmi oraz fanami. Jestem ogromnie wdzięczny za całe wsparcie, jakiego doświadczyłem po drodze. Możliwość robienia tego, co kocham, a potem obserwowanie, jak ta muzyka łączy przez lata tak wielu ludzi, to prawdziwy przywilej. A świadomość, że mogłem pomóc w zbieraniu funduszy na cele charytatywne bliskie mojemu sercu, znaczy dla mnie absolutnie wszystko – skomentował, w mediach społecznościowych, Iommi.

Tony Iommi pracuje nad kolejnym solowym albumem!

Gitarzysta od jakiegoś czasu pracuje nad kolejnym solowym albumem, pierwszym od dwudziestu lat. W rozmowie z Eddiem Trunkiem muzyk podzielił się informacji na temat następcy Fused z 2005.

Krążek gitarzysty miał być pierwotnie... instrumentalny. Ostatecznie tak się jednak nie stanie. – Na ten moment na płycie mam jednego wokalistę. Pierwotnie myślałem o kilku, ale wszystko zaczęło się od pomysłu, że będzie to album instrumentalny. Mam trochę materiału instrumentalnego, ale w końcu pomyślałem: "Och, chciałbym spróbować z wokalistą". I tak właśnie robię – dodał muzyk w ubiegłorocznym wywiadzie.

W ostatnich latach Tony Iommi wydał wyłącznie dwa instrumentalne utwory: Scent of Dark oraz Deified, które towarzyszyły wprowadzeniu na rynek nowych perfum firmowanych przez muzyka. Oba numery powstały we współpracy z ekskluzywną włoską marką Xerjoff. Nie tak dawno z kolei Iommi wziął udział w nagraniu kompozycji Rocket brytyjskiego wokalisty Robbiego Williamsa.

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