Paul McCartney walczy z utratą słuchu. Szczere wyznanie muzyka

Paul McCartney, ikona rocka i jeden z filarów The Beatles, przeżywa niezwykle trudne chwile. Zbliżający się do 84. urodzin muzyk zdobył się na bardzo szczere wyznanie podczas spotkania w londyńskim Roundhouse. W rozmowie z komikiem Robem Brydonem ujawnił, że jego słuch ulega stopniowemu pogorszeniu.

Artysta nie ukrywał, że ten kłopot staje się coraz bardziej uciążliwy w codziennym funkcjonowaniu.

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Mój słuch szwankuje. Jest całkiem niezły, ale wiecie, czasami dzieje się tak, że umykają ci małe fragmenty słów, przez co robi się dziwnie. Rozmawiałem kiedyś z Nancy [Shevell, żoną - przyp. red.] i okazało się, że mówiła o jedzeniu, a ja źle usłyszałem i zacząłem krzyczeć: "Co ma z tym wspólnego Sid Bernstein?!". Wcale o nim nie mówiła! – wyznał McCartney.

Obecne problemy sprawiły, że muzyk inaczej spojrzał na swoje dawne opinie o seniorach. Wspomniał, że w młodości postrzegał osoby starsze jako wolniej myślące, podczas gdy w rzeczywistości mogły one po prostu nie dosłyszeć tego, co do nich mówiono. – Kiedy byliśmy dzieciakami, patrzyło się na starszych ludzi i, prawdę mówiąc, myślało się, że są trochę głupi i ociężali umysłowo. Człowiek zaczął sobie zdawać sprawę, że starsi ludzie po prostu mogli nie słyszeć pytania – dodał McCartney.

Mimo obaw fanów o jego stan zdrowia, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy solowy album The Boys of Dungeon Lane błyskawicznie zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów. Album został wyprodukowany wspólnie z Andrew Wattem. Materiał powstawał podczas sesji realizowanych pomiędzy kolejnymi etapami trasy koncertowej Got Back. Prace trwały łącznie pięć lat i odbywały się w Los Angeles oraz w studiu Hogg Hill Mill w East Sussex należącym do McCartneya. The Boys of Dungeon Lane jest pierwszą solową płytą muzyka od czasu McCartney III z grudnia 2020.

Dodatkowo artysta pojawi się gościnnie na nowej płycie legendarnej grupy The Rolling Stones, zatytułowanej Foreign Tongues, której premiera zaplanowana jest na lipiec.

Oto najlepsze utwory The Beatles, których autorem jest Paul McCartney: