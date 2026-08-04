Jak obecnie czuje się żona Bruce’a Springsteena? Patti Scialfa opowiedziała o diagnozie nowotworu

Patti Scialfa to amerykańska wokalistka i gitarzystka, od 1984 roku będąca członkinią grupy E Street Band, znanej z występowania u boku Bruce'a Springsteena. Patti i artysta poznali się kilka lat wcześniej, a ta specjalnie dla niego odłożyła plany nagrania solowej płyty i dołączyła do składu koncertowego trasy, promującej album Born in the U.S.A. Między tą dwójką bardzo szybko pojawiła się chemia, Bruce był jednak żonaty, Scialfa zaś związała się z aktorem Tomem Cruisem. W 1988 roku roku jednak Springsteen rozstał się z żoną i niemal natychmiast zamieszkał z koleżanką ze sceny. Pierwsze dziecko pary, syn Evan James Springsteen, urodził się w lipcu 1990 roku, a rok później Bruce i Patti wzięli ślub.

Małżeństwo od ponad trzech dekad z powodzeniem łączy aspekty życia prywatnego z tym zawodowym, do dziś występując razem na scenie, choć Patti pojawia się na niej raczej okazjonalnie. Kulisy tego, co dzieje się na koncertach Springsteena i E Street Band mogliśmy zobaczyć za sprawą dokumentu Road Diary: Bruce Springsteen i The E Street Band z 2024 roku. To z niego właśnie dowiedzieliśmy się, że Patti od lat zmaga się z poważną chorobą.

Muzyka rockowa lat 80-tych - zagranica. Albumy, które dziś są legendarne

Żona Bruce'a Springsteena ma raka

Patti ujawniła w dokumencie, że w 2018 roku zdiagnozowano u niej szpiczaka mnogiego, czyli jedną z odmian nowotworów układu krwiotwórczego. Artystka nie ukrywa, że od tamtej pory branie udział w trasie koncertowej jest dla niej sporym wyzwaniem, co wynika przede wszystkim z faktu, że na chorobie mocno cierpi jej odporność, przez co musi ona szczególnie uważać na to, gdzie się pojawia. Patti opowiada w produkcji, że mimo wszystko od czasu do czasu staje na scenie u boku męża i zespołu, by zaśpiewać kilka piosenek, co daje jej ogromną satysfakcję. Jak pada w filmie, dziś już jest ona pogodzona z całą sytuacją, która stała się dla niej czymś w rodzaju "nowej normalności".

Żona Bruce'a Springsteena jest w remisji!

W trakcie tegorocznego Pan-Mass Challenge, czyli przejażdżki rowerowej, celem której jest zbiórka funduszy na badania i leczenie raka w Dana-Farber Cancer Institute, wyświetlona została wiadomość wideo od Springsteena. Muzyk mówi w niej, że jego zmagająca się od kilku lat z chorobą nowotworową żona jest na ten moment w remisji. "Boss" stwierdził, że w pełni rozumie to, co czują rodziny osób, chorujących na raka i dodał, że nigdy nie można tracić nadziei.

Oto ciekawostki o albumie "Born in the U.S.A.":