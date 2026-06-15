Bruce Springsteen przeprosił Bono z U2. Poszło o brak zgody na wykorzystanie piosenki w kampanii reklamowej

Bruce Springsteen, jeden z najważniejszych artystów w historii rocka, odebrał ostatnio prestiżową nagrodę za walkę o sprawiedliwość społeczną (Harry Belafonte Voices for Social Justice Award). Wszystko wydarzyło się w trakcie Tribeca Film Festival. Laudację na jego cześć wygłosił sam Bono, frontman U2.

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W trakcie przemówienia Bono przypomniał sytuację z przeszłości, kiedy to poprosił Springsteena o zgodę na wykorzystanie jednego z jego utworów z myślą o kampanii społecznej dla (RED) i marki GAP, którą organizował kilkanaście lat temu.

– Powiedziałem mu: "Bruce, ten twój numer, 'Girls in Their Summer Clothes', to jest jeden z najlepszych pop-rockowych kawałków, jakie kiedykolwiek powstały. Co myślisz o tym, żeby użyć go w reklamie dla Gap i naszej akcji?". Ty odpowiedziałeś, że nie – wspominał ze śmiechem, ale i z nutą żalu lider irlandzkiego U2.

Springsteen nie zamierzał szukać wymówek. Przed pełną salą przeprosił Bono. – To był duży błąd. Powinienem był się zgodzić. Do diabła, wciąż o tym myślę: "Bono prosił cię o umieszczenie tego kawałka w reklamie telewizyjnej". Ludzie by to usłyszeli i utwór byłby gigantycznym hit. Bardzo cię za to przepraszam – wyznał Boss.

Bruce Springsteen doczekał się filmu fabularnego

Jeremy Allen White, gwiazdor serialu The Bear, wcielił się w rolę Bruce'a Springsteena w filmie fabularnym zatytułowanym Deliver Me From Nowhere, który opowiada o realizacji albumu Nebraska.

Za całość odpowiada reżyser Scott Cooper, który na swoim koncie ma takie filmy, jak m.in. Szalone serce, Zrodzony w ogniu czy Pakt z diabłem. Będzie to ekranizacja książki autorstwa Warrena Zanesa, która ukazała się w 2023 roku. Produkcja jest już dostępna w streamingu, na platformie Disney+.

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