Kultowe teksty Osła ze "Shreka" - czy je znasz? Sprawdź to w naszym QUIZIE!

Osioł to jeden z głównych bohaterów animacji z serii Shrek. Postać ta pojawia się już w pierwszych scenach pierwszej części kultowej produkcji, zdecydowanie nabiera rozpędu, gdy jej ścieżki krzyżują się z bagnem tytułowego bohatera. To właśnie Osioł, choć nie da się nie zauważyć, że Shreka mocno irytuje, staje się jego towarzyszem w zadaniu uwolnienia księżniczki Fiony ze strzeżonej przez smoka (a właściwie to smoczycę) wieży. Obie postacie w końcu nawiązują przyjaźń na śmierć i życie, w tej nie brak jednak pewnych konfliktów i nieporozumień.

W oryginalnej wersji językowej Osioł mówił głosem samego Eddiego Murphy'ego, w Polsce zaś zdubbingowała go ikona rodzimego kina - Jerzy Stuhr. Dziś ciężko wyobrazić sobie Osła, mówiącego do polskich widzów i widzek głosem kogoś innego, niż Stuhr - obecnie już musimy myśleć o tym na poważnie. Legendarny aktor zmarł w lipcu 2024 roku, a przypominamy, że już w grudniu przyszłego roku do kin na całym świecie ma trafić piąta, wyczekiwana od niemal piętnastu lat część Shreka.

Kto zagra Osła w SHREK 5? | To Się Kręci

Pamiętasz najsłynniejsze teksty Osła ze "Shreka"? Przekonaj się!

Shrek już za sprawą pierwszej części zasłynął jako produkcja z genialnym scenariuszem i kultowymi tekstami. Nie da się ukryć, że wiele z nich wyszło z ust (paszczy!) postaci Osła! Czy pamiętasz te najsłynniejsze frazy, które wypowiedział najlepszy przyjaciel Shreka?

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