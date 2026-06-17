Kultowe teksty Osła ze "Shreka" - czy je znasz? Sprawdź to w naszym QUIZIE!

Osioł to jeden z głównych bohaterów animacji z serii Shrek. Postać ta pojawia się już w pierwszych scenach pierwszej części kultowej produkcji, zdecydowanie nabiera rozpędu, gdy jej ścieżki krzyżują się z bagnem tytułowego bohatera. To właśnie Osioł, choć nie da się nie zauważyć, że Shreka mocno irytuje, staje się jego towarzyszem w zadaniu uwolnienia księżniczki Fiony ze strzeżonej przez smoka (a właściwie to smoczycę) wieży. Obie postacie w końcu nawiązują przyjaźń na śmierć i życie, w tej nie brak jednak pewnych konfliktów i nieporozumień.
W oryginalnej wersji językowej Osioł mówił głosem samego Eddiego Murphy'ego, w Polsce zaś zdubbingowała go ikona rodzimego kina - Jerzy Stuhr. Dziś ciężko wyobrazić sobie Osła, mówiącego do polskich widzów i widzek głosem kogoś innego, niż Stuhr - obecnie już musimy myśleć o tym na poważnie. Legendarny aktor zmarł w lipcu 2024 roku, a przypominamy, że już w grudniu przyszłego roku do kin na całym świecie ma trafić piąta, wyczekiwana od niemal piętnastu lat część Shreka.
Pamiętasz najsłynniejsze teksty Osła ze "Shreka"? Przekonaj się!
Shrek już za sprawą pierwszej części zasłynął jako produkcja z genialnym scenariuszem i kultowymi tekstami. Nie da się ukryć, że wiele z nich wyszło z ust (paszczy!) postaci Osła! Czy pamiętasz te najsłynniejsze frazy, które wypowiedział najlepszy przyjaciel Shreka?