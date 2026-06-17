Wes Borland w poruszającym wyznaniu o zmarłym basiście Limp Bizkit. "Straciliśmy część naszego DNA"

W połowie października 2025 roku zmarł Sam Rivers, basista i współzałożyciel amerykańskiej formacji Limp Bizkit. Muzyk miał zaledwie 48 lat. Informacja o jego przedwczesnym odejściu, bez dwóch zdań, wstrząsnęła fanami grupy na całym świecie.

Kilka miesięcy po tej bolesnej stracie, gitarzysta grupy, Wes Borland, przerwał milczenie. W rozmowie z serwisem Heavy Consequence postanowił powspominać zmarłego basistę.

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Był dla mnie jak rodzina. Postaram się nie rozpłakać... To po prostu tak, jakbyśmy stracili część naszego DNA. Na ten moment to wciąż zbyt trudne, by rozmawiać o tym głębiej – wyznał muzyk.

Borland podkreślił, że jego wkładu w zespół nie da się przeliczyć na żadne pieniądze, a styl gry na basie, który prezentował, był jedyny w swoim rodzaju. – Sam jest osobą nie do zastąpienia. Był bijącym sercem tego zespołu. To szalone, kiedy się o tym mówi... To niezwykle emocjonalne. Myślę, że kiedy to się stało w zeszłym roku, wszyscy byliśmy w stanie głębokiego szoku. Dopiero teraz, tak naprawdę, przechodzimy prawdziwą żałobę – dodał gitarzysta Limp Bizkit.

Muzycy Limp Bizkit, pomimo śmierci basisty, kontynuują działalność (na początku czerwca 2026 zagrali m.in. w krakowskiej Tauron Arenie w Krakowie; relację z tego występu znajdziecie na naszej stronie). Obowiązki basisty przejął Richie Buxton. Wes Borland niezwykle ciepło wypowiada się o nowym koledze z zespołu.

– Mamy ogromne szczęście, że jest z nami Richie. To świetny muzyk i po prostu wspaniały facet. Zamierzamy trzymać się go tak długo, jak to możliwe, ponieważ gra też w zespole ze swoją żoną, Eccą Vandal, i radzą sobie naprawdę świetnie, a ich kariera nabiera ogromnego rozpędu – podsumował gitarzysta we wspomnianym wywiadzie.

Obecnie grupa koncertuje na Starym Kontynencie. Później będzie natomiast grała w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych.

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