The Offspring zagrali koncert-niespodziankę przed TAURON Areną w Krakowie! Zobacz nagrania, które podbijają sieć!

Pod Budą śpiewali "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa", nie da się jednak nie zauważyć tego, że od jakiegoś czasu to właśnie w Stolicy Małopolski w dużej mierze organizowane są największe rockowe i metalowe koncerty, oraz osadzone w świecie ciężkich brzmień wydarzenia muzyczne.

Raptem 16 czerwca właśnie w Krakowie w tamtejszej TAURON Arenie miała miejsce impreza pod szyldem "Lost Generation". Jak opisał organizator, cała impreza to swoisty "powrót do czasów, kiedy muzyki się nie słuchało, ale się nią żyło, bo definiowała i jednostki, i całe pokolenie". Głównymi gwiazdami wydarzenia były grupy Papa Roach, The Rasmus oraz The Offspring, czyli trzy muzyczne ikony wybitnie kojarzące się z brzmieniami, które podbijały listy przebojów i stacje telewizyjne na przełomie lat 90. i 2000. Ostatnia z wymienionych kapel nie ograniczyła się jednak tylko do występu w TAURON Arenie!

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Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem swojego setu, grupa z Dexterem Hollandem na czele postanowiła wyjść do zebranej przed obiektem publiczności i czas oczekiwania na wejście do obiektu umilić jej... występem! Kapela rozstawiła instrumenty i wraz z pianistą Emilio Piano, tuż przed godziną 19:00, zagrała dla wszystkich jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych kawałków, czyli The Kids Aren't Alright. W sieci znaleźć można całkiem sporo nagrań tego momentu, a profesjonalne fotki z niego dostępne są na oficjalnym koncie "Lost Generation" na Instagramie.

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