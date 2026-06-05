The Offspring łączą siły z Electric Callboy w nowym singlu i teledysku "Let The Good Times Roll"

Premierze towarzyszy niezwykle rozrywkowy teledysk nagrany w Los Angeles, który w pełni oddaje to, czego fani oczekują od Electric Callboy: przesadny humor, ogromną energię i masę niespodzianek. W klipie pojawiają się gościnnie komik i osobowość telewizyjna Howie Mandel, aktor i komik Brian Posehn oraz metalowa ikona John Goblikon, którzy z entuzjazmem odnajdują się w absurdalnym świecie zespołu.

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The Offspring to jeden z zespołów, które kształtowały nas od samego początku. Ich muzyka była częścią naszego życia na długo przed tym, jak powstało Electric Callboy, więc obecność Dextera w tym utworze to dla nas coś wręcz surrealistycznego. ‘Let The Good Times Roll’ to wszystko, co kochamy w głośnej, energetycznej i pełnej zabawy muzyce, a możliwość podzielenia się tym z jedną z naszych największych inspiracji czyni ten moment naprawdę wyjątkowym - Electric Callboy o nowym singlu i współpracy z Dexterem Hollandem oraz The Offspring.

Kiedy Electric Callboy wysłali nam ten utwór, od razu pojawił się uśmiech na naszych twarzach. Jest energetyczny, nieprzewidywalny i nie traktuje siebie zbyt poważnie – dokładnie taki duch zawsze ceniliśmy w punku i rocku. Świetnie się bawiłem, będąc częścią ‘Let The Good Times Roll’ i nie mogę się doczekać, aż wszyscy go usłyszą - dodaje Dexter Holland.

Electric Callboy wydadzą długo wyczekiwany nowy album TANZNEID 7 sierpnia 2026 roku. Wszystko prowadzi do Escalation Fest 2026, gdzie zespół po raz pierwszy zaprezentuje materiał z całej płyty na żywo. Następnie fani mogą spodziewać się pełnego doświadczenia Electric Callboy: setu DJ-skiego Electric Bassboy z nowymi remixami, Loveboat, gości specjalnych, pełnowymiarowego TEKKNO TRAIN oraz wielkiego święta w stylu rodzinnego miasta w berlińskim Wuhlheide.

Nowy utwór pojawia się idealnie na start europejskiego sezonu festiwalowego, który rozpoczyna się w tym tygodniu od wielkich festiwali Rock am Ring / Rock im Park, gdzie Electric Callboy są jednymi z głównych artystów. Równolegle zespół kontynuuje trasę TANZNEID World Tour po Europie, Japonii i Australii, której finałem będzie Escalation Fest – wyjątkowe wydarzenie z udziałem Paleface Swiss, Alestorm, Heavysaurus, The Hardkiss oraz kolejnych, jeszcze nieogłoszonych artystów.

Electric Callboy to zespół, którego niemal nie da się jednoznacznie sklasyfikować – i właśnie o to chodzi. Od momentu powstania w Niemczech w 2010 roku stali się globalną siłą, napędzaną hitami przełamującymi gatunki takimi jak „Hypa Hypa”, „We Got The Moves” czy „RATATATA” (z BABYMETAL). Ich album TEKKNO z 2022 roku zgromadził setki milionów streamów na całym świecie, ugruntowując ich pozycję w czołówce współczesnej ciężkiej muzyki.

Na płycie TANZNEID zespół idzie o krok dalej, dopracowując swoją charakterystyczną mieszankę popowych melodii, techno energii i ciężkich breakdownów. Album powstawał w trakcie nieustannego koncertowania – między backstage’ami, autobusami i krótkimi sesjami studyjnymi – dzięki czemu niesie ze sobą surową energię i poczucie natychmiastowości twórczej.

Siła Electric Callboy tkwi w kontrastach – w łączeniu skrajności w spójną całość. Na TANZNEID ta równowaga osiąga nowy poziom precyzji, łącząc potężną energię z bardziej dopracowanym podejściem do kompozycji i dynamiki. TANZNEID pokazuje Electric Callboy w najbardziej skupionej i bezkompromisowej odsłonie – napędzanych rozpędem, kreatywną wolnością i wyraźną niechęcią do stania w miejscu.

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